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俄版麥當勞開張 部分分店仍可買到「大麥克」

中央社華盛頓14日綜合外電報導
更名後的「俄國版麥當勞」在莫斯科開門迎客。(美聯社)
更名後的「俄國版麥當勞」在莫斯科開門迎客。(美聯社)

美國速食龍頭麥當勞因道德考量退出俄羅斯，更名後的「俄國版麥當勞」部分分店日前重新開張營業。不過，現在在某些分店，仍可買到麥當勞的經典漢堡「大麥克」（Big Mac）。

麥當勞（McDonald's）5月將俄羅斯境內850間分店中的大多數賣給Vkusno & tochka（意為「美味，就是這樣」）。Vkusno & tochka已於12日重新開張部分分店，但新菜單上並未見到「大麥克」的蹤跡。

儘管如此，部分舊有的麥當勞分店仍繼續營業，餐廳不僅販售原有餐點，甚至沒有遮住麥當勞醒目的黃色招牌。

路透社報導，這些「正宗」麥當勞的存在，凸顯西方企業徹底退出俄國市場所面臨的挑戰。

更名後的「俄國版麥當勞」在莫斯科開門迎客。新名稱Vkusno & tochka意...
更名後的「俄國版麥當勞」在莫斯科開門迎客。新名稱Vkusno & tochka意為「美味，就是這樣」。(美聯社)

在莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St Petersburg）火車站的Vkusno & tochka分店，麥當勞的店名和招牌被透明與白色的布蓋住，但店內還是買得到大麥克，只是產品更名為「大漢堡」（Bolshoi Burger）。

在莫斯科的列寧格勒車站（Leningradskiy Station）和聖彼得堡的芬蘭車站（Finlandskiy Station），Vkusno & tochka分店的商品包裝紙、電子菜單與外帶紙袋上都有麥當勞的商標與名稱。

俄軍入侵烏克蘭後，麥當勞的競爭對手漢堡王（Burger King）於3月宣布中止對俄國分店的企業支援，但莫斯科市中心等地的漢堡王分店仍照常營業。漢堡王也一直在試圖解決當地的複雜加盟協議問題。

事實上，麥當勞也面臨類似的加盟問題。俄國塔斯社（TASS）上週報導，連鎖餐廳Rosinter Restaurants在莫斯科與聖彼得堡的機場和火車站經營麥當勞，根據協議，該公司的經營權至2023年才到期，且該公司宣稱他們與麥當勞簽有「特殊協議」。

麥當勞 俄國 漢堡王

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