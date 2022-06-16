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美國為首聯軍發動直升機突擊 逮IS敘利亞領袖

中央社／貝魯特16日綜合外電報導

以美國為首的聯軍表示，今天清晨在敘利亞展開作戰行動時，逮捕了伊斯蘭國一名高階領袖。另一個敘利亞反抗軍組織說，這是敘利亞國民軍控制區首度出現美國直升機降落行動。

路透報導，自3年前在敘利亞戰場戰敗後，伊斯蘭國（Islamic State, IS）就一直發動叛亂攻擊。以美國為首的聯軍針對伊斯蘭國成員發動突襲與攻擊行動。

聯軍發表聲明說：「遭逮捕的人經評估是經驗豐富的炸彈製造者與協調人，他成為伊斯蘭國在敘利亞的最高層領袖之一。」聲明還說，作戰期間沒有造成平民受傷或飛機受損。

聯軍沒有說明今天的突擊行動是在敘利亞何處發動。

另一個獲土耳其支持的敘利亞反抗軍團體發言人今天稍早告訴路透，聯軍部隊在土耳其邊界南方的阿霍梅拉村（Al-Humaira）發動直升機突擊行動，這是首度在此區發動這類作戰行動。

敘利亞國民軍（Syrian National Army）發言人哈默德（Major Youssef Hamoud）說，這場行動派出了美製契努克式（Chinook）與黑鷹（Black Hawk）直升機，但說目前還不清楚作戰確切情況。他說：「這是敘利亞國民軍控制地區首度出現（美國）直升機降落行動。」

與此區反抗軍有聯繫的消息人士說，作戰期間爆發衝突。

今年2月，美國特種部隊在聖戰士團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al- Sham）掌控的敘利亞伊德利布省（Idlib）發動直升機突擊行動，導致伊斯蘭國首腦哈希米（Abu Ibrahim al-hashemi al-Quraishi）喪命。

自從成立伊斯蘭國的頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死亡後，哈希米便接受率領伊斯蘭國的任務。巴格達迪也是在2019年美國突擊行動中喪命，當時他是因為引爆炸藥身亡。

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