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日本劃時代新法 簽約拍成人影片可無條件解約

中央社／東京15日綜合外電報導

日本參議院通過被議員譽為劃時代新法的「成人影片（AV）出演被害防止及救濟法」，不論性別與年齡，未來從影片發布起一年內都可無條件解約，要求業者停止販售或發行。

日本「朝日新聞」、時事通信社報導，為防止演出成人影片造成身心與私生活受害，提供救濟可能的成人影片出演被害防止及救濟法，今天在參議院全體會議上表決通過。

新法不論演出者的年齡與性別，只要從影片發布日起算一年內都可以無條件解除契約（新法施行給予兩年為限解約過渡期，兩年後恢復成一年），讓業者停止販售或發行影片。

拍攝成人影片除了部分是被強逼簽約，有部分則是因為經濟問題等因素下海。部分案例是隨著影片販售讓身旁人得知自己曾拍攝影片，造成身心崩潰或私生活大受影響。

15日通過的新法規定，就算契約本身沒有問題，但演出者在影片發布後一年內也能無條件解除契約；新法上路後給予兩年內可無條件解約過渡期，之後解約期限為一年內。

為讓演出者能有充足時間思考，新法明定從簽約到拍攝須間隔一個月、拍攝到影片公開須間隔四個月，演出者在這段期間隨時可解約。

新法要求被解約業者必須刪除影片或回收商品；對防礙解約、欺瞞或威脅演出者，將處以三年以下有期徒刑或300萬日圓以下罰款。

當初提案立法主要是為避免有演出者遭強逼拍片，對未獲父母同意的18歲及19歲演出者，給予「未成年者取消權」，但隨著日本將成年年齡從20歲降到18歲後，這項未成年者取消權也就無法適用。

但最後通過的新法並非僅針對18歲及19歲，而是擴及所有年齡層。

富士新聞網報導，立憲民主黨眾議員山井和則14日說，新法上路前因為沒有法律，相關人士只能隱忍；受疫情影響付不出學費等陷入貧窮，造成演出成人影片受害者增加。

山井說，但新法上路後，就算被騙去拍片也能解約，「真的是劃時代的法律」。

立憲民主黨表示，新法預計23日會施行，23日以後簽約的人，在兩年內可以無條件解約。

日本 民主黨 參議院

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