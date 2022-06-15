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拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 俄宣布開人道走廊

中央社基輔15日綜合外電報導
俄羅斯宣布15日起開設人道走廊，讓躲避烏國北頓內茨克阿佐特化工廠內的平民得以撤離。圖為化工廠10日遭俄軍空襲冒出濃煙。路透
俄羅斯宣布15日起開設人道走廊，讓躲避烏國北頓內茨克阿佐特化工廠內的平民得以撤離。圖為化工廠10日遭俄軍空襲冒出濃煙。路透

拜登總統表示，將在與烏克蘭接壤國家邊境建臨時穀倉，協助出口更多穀物因應全球糧食危機。俄羅斯宣布15日起開設人道走廊，讓躲避烏國北頓內茨克化工廠內的平民得以撤離。

拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 協助糧食出口

在費城14日舉行的工會大會上，美國總統拜登表示：「我正與我們的歐洲夥伴密切合作，將2000萬噸困在烏克蘭的穀物運出並投入市場，以協助降低食物價格。」他說，這些穀物「不能經由黑海運出，因為會在海上被炸掉」。

拜登說，華盛頓正制定一項透過鐵路運出糧食的計劃，但烏克蘭的軌距與歐洲的不同，因此糧食必須在邊境轉移到不同的火車上。

拜登說：「因此，我們將在烏克蘭邊境，包括波蘭，建造穀倉，臨時穀倉。」

俄宣布開人道走廊 疏散北頓內次克化工廠平民

烏克蘭守軍在北頓內次克（Severodonetsk）進行殊死戰之際，俄羅斯宣布從15日起開設一條人道走廊，讓躲避於當地一間化工廠內的平民得以撤離。

為切斷北頓內次克的烏克蘭部隊退路，俄軍已摧毀所有3座連接該市與利西昌斯克（Lysychansk）的橋樑。北頓內次克市政府負責人指出，約有500位平民正在當地的阿佐特化工廠（Azot）避難。

但俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）政府官員米洛什尼克（Rodion Miroshnik）在通訊軟體Telegram發文稱：「約1000至1200位北頓內次克平民可能仍在阿佐特化工廠區內。」

他還說，化工廠仍被烏克蘭軍隊控制，烏軍方面包括烏克蘭和外國的戰鬥人員，多達2000人。

馬克宏對俄態度轉強硬 但堅稱烏克蘭終須談判

為緩解烏克蘭和一些歐洲盟國對其立場的擔憂，法國總統馬克宏15日對俄羅斯表達更強硬態度，也呼籲與烏克蘭進行「深入討論」，稱歐洲有必要向基輔發出強烈訊號。

馬克宏在會見駐羅馬尼亞的法軍部隊後表示：「在我們歐盟的門口，史無前例的地緣政治情勢正在上演。當前的政治背景以及歐盟和幾個國家必須做出的決定，證實有必要進行新的深入討論並取得新的進展。」

在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，馬克宏對支持烏國態度模棱兩可，一直受到烏克蘭和東歐盟國批評。馬克宏14日晚間似乎採取了較強硬的立場，他在羅馬尼亞一處軍事基地告訴法國和北約部隊：「我們將盡一切努力阻止俄羅斯的戰爭力量，協助烏克蘭人和他們的軍隊，並繼續談判。」

烏克蘭 拜登 頓內次克

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