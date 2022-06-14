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印度聾啞男童受困深井4天 與時間賽跑急救援

中央社印度萊普14日綜合外電報導

影片來源：YouTube

印度救援人員正與時間賽跑，營救受困24公尺深井長達4天的10歲男孩。由於男童有聽覺和語言障礙，加上天候惡劣，增加救援工作難度。

法新社報導，薩胡（Rahul Sahu）10日在中部恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）住家後院玩耍時，跌落這口24公尺深的水井。

當局出動堆土機和起重機，在僅有數英尺寬的水井旁挖掘通道，並動員軍人和災害應變單位提供協助。

不過，地方官員表示，惡劣天候影響救援工作，挖掘作業還挖出毒蛇和蠍子。

嘉尼吉爾縣（Janjgir）警長亞格拉沃（Vijay Agrawal）指出，搜救人員架設了1台攝影機，監看薩胡的狀況和動作，他也對搜救人員「作出良好回應」。

他說：「男孩沒有聽力也無法說話，因此挑戰更大。」

救援人員透過1條氧氣管，給薩胡提供新鮮空氣。但據政府發言人表示，由於地底岩石相當堅硬，通道挖掘進度緩慢。

恰蒂斯加爾省長巴格爾（Bhupesh Baghel）發布推文稱，希望薩胡平安脫困。他透露，男孩已吃下搜救人員提供的香蕉。

印度農村常可見到沒有加蓋的水井，幼童發生致命意外可謂屢見不鮮。

印度 攝影

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