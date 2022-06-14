我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州州長簽署新法 學校教職員可攜槍到校

聯準會本周可能考慮一次升息3碼

南韓卡車司機罷工 三星西安晶片廠恐斷料

記者林宸誼／即時報導
南韓卡車司機集體罷工。(美聯社)
南韓卡車司機集體罷工。(美聯社)

南韓國際貿易協會（KITA）14日表示，卡車司機集體罷工，造成南韓國一家異丙醇（IPA）供應商無法出貨到中國，三星電子位於中國的晶片生產線恐怕面臨斷料。

香港智通財經報導，KITA指出，該公司卡在南韓無法出口的異丙醇數量約達90噸，相當於一周的出貨量。異丙醇用於在半導體製程中清洗晶圓。

但有分析師認為，此次罷工對境內晶片製造商的影響有限，三星電子和全球第二大存儲晶片製造商SK海力士，通常都會保留3個月以上的庫存。

此次南韓司機大罷工發生的導火線，在燃料價格大幅上漲之際，卡車司機希望政府保障司機收入，不要廢除現行的保障司機最低工資規定。

然而目前來看，南韓罷工事件暫時還沒有緩和的跡象，南韓卡車司機工會先前已經與韓國政府進行了四輪談判，但沒有達成妥協方案。

南韓國卡車司機工會14日在一份聲明中表示，將繼續大罷工，並譴責南韓交通部「既不願意談判，也沒有能力解決目前的局勢」。

南韓卡車司機罷工導致的生產損失和交貨阻礙，已經對南韓工業部門造成了逾12億美元的損失。

三星電子在西安設有兩座先進NAND快閃記憶體生產線，其中西安廠約占三星NAND快閃記憶體總產能的43%、全球整體產能的15%。

南韓 罷工 三星

上一則

南韓開放計程車共乘 限同性別乘客

下一則

法國澄清馬克宏「勿羞辱俄」發言 指衝突後仍須對話

延伸閱讀

南韓開放計程車共乘 限同性別乘客

南韓開放計程車共乘 限同性別乘客
西安男玩弓箭 女遭誤傷射穿臉部 求助消防員斷箭

西安男玩弓箭 女遭誤傷射穿臉部 求助消防員斷箭
卡車司機罷工 南韓估損12億美元

卡車司機罷工 南韓估損12億美元

南韓卡車司機大罷工 連累三星電子西安廠NAND生產

南韓卡車司機大罷工 連累三星電子西安廠NAND生產

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請
葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目
洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶