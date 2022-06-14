南韓卡車司機罷工 三星西安晶片廠恐斷料
南韓國際貿易協會（KITA）14日表示，卡車司機集體罷工，造成南韓國一家異丙醇（IPA）供應商無法出貨到中國，三星電子位於中國的晶片生產線恐怕面臨斷料。
香港智通財經報導，KITA指出，該公司卡在南韓無法出口的異丙醇數量約達90噸，相當於一周的出貨量。異丙醇用於在半導體製程中清洗晶圓。
但有分析師認為，此次罷工對境內晶片製造商的影響有限，三星電子和全球第二大存儲晶片製造商SK海力士，通常都會保留3個月以上的庫存。
此次南韓司機大罷工發生的導火線，在燃料價格大幅上漲之際，卡車司機希望政府保障司機收入，不要廢除現行的保障司機最低工資規定。
然而目前來看，南韓罷工事件暫時還沒有緩和的跡象，南韓卡車司機工會先前已經與韓國政府進行了四輪談判，但沒有達成妥協方案。
南韓國卡車司機工會14日在一份聲明中表示，將繼續大罷工，並譴責南韓交通部「既不願意談判，也沒有能力解決目前的局勢」。
南韓卡車司機罷工導致的生產損失和交貨阻礙，已經對南韓工業部門造成了逾12億美元的損失。
三星電子在西安設有兩座先進NAND快閃記憶體生產線，其中西安廠約占三星NAND快閃記憶體總產能的43%、全球整體產能的15%。
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