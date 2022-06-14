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英國擬送非法移民到盧安達居住 首架航班將起飛

中央社倫敦14日綜合外電報導
人權團體和維權運動人士做最後一搏，試圖阻止把尋求庇護者從英國送往盧安達的首架航班起飛。(美聯社)
人權團體和維權運動人士做最後一搏，試圖阻止把尋求庇護者從英國送往盧安達的首架航班起飛。(美聯社)

把尋求庇護者從英國送往盧安達的第一個班機預計今天起飛。英國政府還警告，那些透過最後一刻法律挑戰來逃避的人，終究會被送上之後的遣送班機。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）告訴天空新聞網（Sky News）：「我們預計今天稍晚派遣班機。我無法具體說明機上會有多少人，重要的是，我們建立起原則。」

「飛機上會有移民，他們這次不搭，也會搭上下一個航班，因為我們決心破除惡劣的人口販運模式。」

英國以1億2000萬英鎊（約1億4616萬美元）與盧安達簽訂協議，準備把一些由歐陸乘坐小船橫渡英吉利海峽抵英的非法移民，送到非洲內陸國家盧安達居住。

英國政府說，要阻止移民冒生命危險橫渡海峽、擊潰人口走私網絡，這項政策有其必要。

但這項計畫讓政壇反對者、慈善團體、教會領袖備感錯愕，表示這麼做不人道；聯合國難民事務首長用「災難」加以形容；英格蘭教會（Church of England）全體高層則譴責這是讓「英國蒙羞的不道德政策」。

人權團體和維權運動人士做最後一搏，試圖阻止首架航班起飛，遭數個法院拒絕受理。但在飛機今晚起飛前，倫敦的高等法院（High Court）預計將審理更多相關案件。

目前只有少數人預計搭乘首架航班離開。

慈善團體說，約有37名逃離阿富汗、敘利亞、伊朗、伊拉克等國的移民原訂今天啟程，但一連串法律挑戰成功已使人數減至7人。高等法院預計還要審理至少3個上訴案。

人權團體說這項政策將使移民處境危險，盧安達本身的人權紀錄正受外界檢視，且聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）曾說，盧安達沒能力處理這些申請案，一些移民有被送回母國的風險。

法院預計7月就這項政策的整體合法性進行充分聽審。

影片來源：YouTube The Telegraph

非法移民 英國 聯合國

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