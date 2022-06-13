300套多管火箭、1000門榴彈砲 烏克蘭開「軍援清單」

由於面臨的情況導致烏克蘭對北約武器的需求達到極限，烏克蘭已呼籲西方國家在15日的重要會議之前提供300套火箭發射系統、500輛坦克和1000門榴彈砲。(Getty Images)

由於面臨的情況導致烏克蘭 對北約武器的需求達到極限，烏克蘭已呼籲西方國家在15日的重要會議之前提供300套火箭發射系統、500輛坦克和1000門榴彈砲。

衛報報導，烏克蘭總統府顧問、首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）13日在推特上公開提出最高要求，他認為烏克蘭需要「重型武器」來擊敗俄羅斯 並結束戰爭，他表示將需要300套多管火箭發射系統（MLRS）、遠遠超過美國和英國迄今為止承諾的7套。

波多利雅科提出的清單還包括1000門「北約標準155毫米榴彈砲」、500輛坦克、2000輛裝甲車和1000架無人機。一些專家認為波多利雅科的推文能被視為一種談判策略，但也有人質疑這種公開呼籲是否會適得其反，尤其是對德國等在武器援助議題上一再猶豫的國家。

國防部 長特別會議將於15日在布魯塞爾舉行，由美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）主持，會議將聚焦於討論未來的武器援助，這是自俄烏戰爭開始以來的第3次此類會議，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也是預定出席的人之一。

西方國家在俄烏戰爭之前和戰爭開始時皆表示只會向烏克蘭提供「防禦性武器」以阻止入侵或阻止俄軍前進，然而在俄羅斯成功占領烏克蘭東部和南部很大一部分領土後該態度似乎有所改變。