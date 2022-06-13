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俄國富豪外流 研究：今年將有1.5萬名百萬富豪離國

編譯張君堯／即時報導
根據對移民數據的分析，預計今年將有超過1.5萬名百萬富翁逃離俄羅斯，這些富裕公民選擇在俄羅斯入侵烏克蘭後背棄其總統普亭的政權。(美聯社)
根據對移民數據的分析，預計今年將有超過1.5萬名百萬富翁逃離俄羅斯，這些富裕公民選擇在俄羅斯入侵烏克蘭後背棄其總統普亭的政權。(美聯社)

根據對移民數據的分析，預計今年將有超過1.5萬名百萬富豪逃離俄羅斯，這些富裕公民選擇在俄羅斯入侵烏克蘭後背棄其總統普亭（Vladimir Putin）的政權。

衛報報導，根據總部位於倫敦「Henley & Partners」的移民數據，擁有超過100萬美元現成資產的俄羅斯人中約有15%預計將在2022年底移民到其他國家。

為「Henley & Partners」編制數據的「新世界財富」（New World Wealth）研究主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）指出「俄羅斯正在流失大量百萬富翁，過去10年中，每年從俄羅斯移民的富裕人數都在穩定上升，這是該國面臨當前問題的早期警示。從歷史上看，主要國家崩潰之前通常會加速富人的移民，而富人往往是最先離開的，因為他們有能力這樣做」。

過往富人通常搬到美國和英國，但如今阿拉伯聯合大公國將超過上述兩國成為百萬富翁移民的首選。報告中提到「英國已經失去其經濟中心的桂冠，而美國作為對世界富人的吸引力正在迅速消失，預計阿拉伯聯合大公國將在2022年吸引全球最大的百萬富翁淨流入」。到今年年底，預計將有約4000名富裕人士移居阿拉伯聯合大公國。

移民 俄羅斯 英國

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