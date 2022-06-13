俄軍炸毀北頓內茨克聯外橋梁 烏軍被逼出市中心

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭部隊正在北頓內茨克市與俄軍激烈交戰，捍衛這座城市的每一寸土地。圖為北頓內茨克阿佐特化工廠10日遭俄軍空襲冒出濃煙。路透

烏克蘭 部隊正在北頓內茨克市與俄軍激烈交戰，俄軍炸毀一座聯外橋樑，烏軍被逼出市中心。烏國官員表示，俄軍已控制市區7成地區。俄國一位前總理表示，俄烏戰爭恐將持續2年。

俄軍炸毀北頓內茨克聯外橋梁

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏克蘭部隊正在烏東前線城市北頓內茨克與俄軍激烈交戰，捍衛這座城市的每一寸土地；與此同時，俄軍摧毀通往另一座城市的橋梁，平民只剩一條對外疏散路線。

路透社報導，北頓內茨克（Sievierodonetsk）已成爭奪烏東頓巴斯（Donbas）地區控制權的核心戰場。自俄羅斯 2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已經占領北頓內茨克市大部分地區，並在血腥攻擊中摧毀這座城市部分地區。

澤倫斯基透過影片發表演說表示：「占領者的關鍵戰術目標沒有改變：他們正在北頓內茨克市推進，當地發生激烈戰鬥，我們正在捍衛這座城市的每一寸土地。」他又說，俄軍試圖在頓巴斯地區部署後備軍人。

俄火砲猛攻北頓內茨克 烏軍被逼出市中心

烏克蘭當局今天表示，烏克蘭和俄羅斯雙方軍隊在北頓內茨克交戰數星期後，目前烏軍已經被逼出市中心。

烏克蘭軍方在臉書發文指出：「敵軍在火砲支持下，在北頓內茨克發起突擊行動，已經取得部分成功，將我方部隊從市中心逼退。」

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）表示，俄軍於晚間在北頓內茨克取得部分成功。他在臉書發文表示，他們「將我方部隊從市中心逼退，繼續摧毀我們的城市」。

北頓內茨克爭奪戰 俄軍控制7成市區

烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍隊已控制北頓內茨克7成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，這場景如同俄軍上個月針對烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的殘酷攻勢。

烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內茨克最後一座連外橋梁已被摧毀，當地的烏克蘭守軍現在必須投降，否則就會面臨戰死。烏克蘭方面則表示，儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄國軍隊目前控制北頓內茨克大約70%市區，當地正進行激烈戰鬥，烏克蘭軍隊逐棟逐戶地抵禦敵方攻勢。

國際特赦組織：俄對烏國哈爾科夫攻擊構成戰爭罪

人權組織「國際特赦組織」指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，稱俄羅斯許多針對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊動用國際禁用的集束炸彈，造成數百名平民死亡。

「國際特赦組織」（Amnesty International）在關於哈爾科夫的報告中說：「屢屢無差別地針對哈爾科夫住宅區轟擊，造成數百名平民死亡和受傷，構成戰爭罪。」

「對於使用集束（彈藥）以及其他非制導火箭彈和非制導砲彈進行的攻擊而言，都是如此。」

英證實第2名公民烏克蘭戰爭中陣亡

英國 1名退役軍人在烏克蘭參戰期間，遭槍擊喪生。這是在烏克蘭戰爭中與烏軍並肩作戰並證實陣亡的第2名英國人。

該名英國人蓋特里（Jordan Gatley）的父親在臉書發文表示，愛子「經過深思熟慮」後，於今年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭參戰。

蓋特里的父親透露，兒子在烏國東部的北頓內茨克市被殺，當地一直受到俄軍猛攻。

俄法院要求刪侵烏訊息 維基百科被罰不服提上訴

擁有維基百科的維基媒體基金會已對莫斯科法院的判決提起上訴，法院要求維基百科刪除有關俄羅斯入侵烏克蘭的訊息，但維基百科認為人們有權知道戰爭的真相。

莫斯科一家法院對維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）處以500萬盧布（約新台幣260萬）的罰款，原因是基金會拒絕刪除俄語維基百科戰爭文章中所謂的虛假訊息，包括「俄羅斯入侵烏克蘭」、「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查鎮（Bucha）屠殺」。

維基媒體基金會法律副總顧問拉波特（Stephen LaPorte）在聲明中說：「這個決定意味著，維基百科來源豐富、經過驗證但與俄羅斯政府敘述不一致的知識就構成假消息。」