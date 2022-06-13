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蘇丹「上萬隻羊」搭船超載沉沒 僅約700隻獲救

中央社／喀土穆12日綜合報導
蘇丹官員12日表示， 一艘載有1萬多隻羊的船因超載而在蘇丹紅海的史瓦金港沉沒，船上大多數的動物溺斃，但所有船員倖免於難。圖為倖存羊隻被救上岸。（Getty Images）
蘇丹官員12日表示， 一艘載有1萬多隻羊的船因超載而在蘇丹紅海的史瓦金港沉沒，船上大多數的動物溺斃，但所有船員倖免於難。圖為倖存羊隻被救上岸。（Getty Images）

蘇丹官員今天表示， 一艘載有1萬多隻羊的船因超載而在蘇丹紅海的史瓦金港沉沒，船上大多數的動物溺斃，但所有船員倖免於難。

這艘載運牲畜的船隻當時正將動物從蘇丹出口到沙烏地阿拉伯，因為超載了數千隻動物而沉沒。

一名不願透露姓名的蘇丹高階港務官員說，「這艘名為Badr 1的船今天凌晨沉沒，船上載了1萬5800隻羊，超過載重限制。」

這名官員表示，這艘船只能載運9000隻羊。

另一名官員表示，所有船員皆已獲救，並對這起事故對經濟和環境造成的影響表達擔憂。

這名官員說：「沉船將影響港口運作。由於船上搭載的大批動物死亡，也可能對環境造成影響。」

蘇丹全國出口商協會的負責人哈里發（Omar al-Khalifa）表示，這艘船數小時後才在碼頭沉沒，意味其「本應可獲救」。

協會的牲畜部門負責人塞里姆（Saleh Selim）表示，損失的牲畜總價值「約1400萬沙烏地里亞爾 (Saudi riyal)，相當於400萬美元」，並證實這些羊隻都是在史瓦金港（Suakin）上船。

他說，僅有約700隻羊獲救，「但牠們傷得很重，可能活不久」。

塞里姆呼籲對此展開調查。

上個月，史瓦金港堆貨區發生火警，大火燃燒數小時，造成嚴重損失，目前還不清楚起火原因。

當局已經展開相關調查，但結果尚未公布。

歷史悠久的史瓦金港不再是蘇丹主要對外貿易樞紐，已被相距60公里、位於紅海沿岸的蘇丹港取代。

蘇丹當局原擬重新開發史瓦金港，2017年與土耳其達成協議，準備修復歷史悠久的建築並擴充碼頭，然而在長年執政的獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）下台後，相關計畫遭到擱置。

蘇丹仍受長期經濟危機所苦，軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）去年發起軍事政變後，經濟危機越演越烈。

蘇丹軍方接管政權促使國際祭出懲罰性措施，包括西方政府援助削減，他們要求恢復巴席爾遭推翻後所設立的過渡政府。

沙烏地阿拉伯

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