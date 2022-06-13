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DHL：塞港有望明年緩解 但供應鏈仍無法回復疫情前暢通

編譯洪啟原／綜合報導
德國物流集團DHL貨運部主管表示，塞港問題有望在明年緩解，主要受惠於新貨櫃船交船和託運商需求從疫情高峰回落，但研判全球供應鏈流量無法回升至疫情前水準。(歐新社)
德國物流集團DHL貨運部主管表示，塞港問題有望在明年緩解，主要受惠於新貨櫃船交船和託運商需求從疫情高峰回落，但研判全球供應鏈流量無法回升至疫情前水準。(歐新社)

物流集團DHL貨運部主管表示，塞港問題有望在明年緩解，主要受惠於新貨櫃船交船和託運商需求從疫情高峰回落，但仍不足以讓全球供應鏈流量回到疫情前水準。

DHL全球貨運部門貨運長夏瓦茲（Tim Scharwath）日前接受彭博專訪時說：「塞港現象將在2023年緩解，但供應鏈流量無法恢復至2019年疫情前水準。我們無法重返過去供給過剩、費率極低的時期。包括美國在內的各國基礎建設不會在一夕間改善，因基建發展需耗費很長一段時間。」

新冠肺炎疫情和防疫封鎖措施造成全球幾大港口去年缺工和卡車司機人力吃緊，不只拖慢貨物進出貨運中心的速度，還推升貨櫃託運費率飆漲至歷史新高。從中國大陸前往洛杉磯的貨櫃託運現貨價格，去年9月一度飆漲至1萬2424美元，比2019年底大漲逾七倍。

隨著工人復工，塞港情況已有所緩解，但供應鏈壓力可能進一步顯現，因上海港口暫時結束兩個多月的封城，正清空積壓已久的貨物。

夏瓦茲說：「上海的情況就像水管阻塞」，他認為，上海採用聰明的做法：緩慢重啟以確保堵塞情況逐漸改善，同時幫助貨物流動漸漸增加。

夏瓦茲也警告說，歐洲重要港口的壅塞況持續加劇，包括德國漢堡港和荷蘭鹿特丹港都是，且目前有愈來愈多船隻正從中國大陸啟程前往歐洲。他指出，南韓卡車司機近來發動罷工抗議，也將對供應鏈構成壓力。

疫情 供應鏈 復工

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