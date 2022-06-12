我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

瑞典智庫：全球核武數量 將出現冷戰以來首度增長

中央社／斯德哥爾摩13日綜合報導
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所估計，隨著俄羅斯與烏克蘭衝突導致全球緊張局勢加劇，全球核武數量在歷經35年下滑之後，今後10年預計將出現增長。圖為伊朗3月8日公布的飛彈試射影像。（美聯社）
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所估計，隨著俄羅斯與烏克蘭衝突導致全球緊張局勢加劇，全球核武數量在歷經35年下滑之後，今後10年預計將出現增長。圖為伊朗3月8日公布的飛彈試射影像。（美聯社）

瑞典研究人員今天表示，隨著俄羅斯與烏克蘭衝突導致全球緊張局勢加劇，全球核武數量在歷經35年下滑之後，今後10年預計將出現增長。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）估計，英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、美國和俄羅斯9個擁有核武的國家在2022年初擁有1萬2705枚核彈頭，比2021年初減少375枚。

隨著美國和俄羅斯逐漸裁減冷戰期間建立的龐大武器庫，這個數字已從1986年的7萬多枚高峰逐漸滑落。

然而，SIPRI研究人員表示，裁減軍備的時代似乎即將結束，全球核武升級的風險如今正處於冷戰後時期的最高點。

研究報告共同執筆人柯達（Matt Korda）告訴法新社：「很快，全球核武數量將從冷戰結束以來首次開始增加。那確實是有點危險的地方。」

SIPRI表示，全球核武數量去年「略微」減少後，預計未來10年將出現增長。

在俄烏衝突期間，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾多次提到使用核武。

SIPRI說，與此同時，中國和英國等多個國家正在正式或非正式地現代化或強化其武器庫。

柯達說：「有鑑於這場戰爭以及普亭談論核武的方式，未來幾年在裁減軍備方面取得進展將非常困難。」

他補充說，這些令人擔憂的聲明正促使「許多其他擁有核武的國家權衡自身的核戰略」。

綜合法新社和路透報導，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，共有5977枚核彈頭，比美國多出約550枚；美、俄兩國擁有全球90%以上核彈頭。不過SIPRI說，中國核武庫正在擴張，估計有300多個新的飛彈發射井。

SIPRI表示，全球核彈頭數量從2021年1月的1萬3080枚降至2022年1月的1萬2705枚。估計有3732枚核彈頭與飛彈及飛機一同部署，約2000枚幾乎全部屬於俄國或美國的核彈頭則處於高度戒備狀態。

就數量而言，中國以350枚位居第3，接著是法國290枚、英國225枚、巴基斯坦165枚、印度160枚、以色列90枚。

至於北韓，SIPRI首次表示，金正恩的共產黨政權目前擁有20枚核彈頭。據信平壤當局擁有足夠原料可生產約50枚。

美國國防部說，北京當局可能在2027年前擁有700枚核彈頭。

SIPRI董事會主席、瑞典前總理勒夫文（Stefan Lofven）說：「在世界強權之間的關係進一步惡化之際，人類和地球正面臨一連串深刻而緊迫的共同挑戰，而這些挑戰只能透過國際合作來解決。」

核彈 俄羅斯 英國

上一則

平民難以疏散 衛報：俄軍炸毀北頓內次克連通外界橋梁

延伸閱讀

南韓防長：抗北韓威脅 南韓將加強與美日合作

南韓防長：抗北韓威脅 南韓將加強與美日合作
談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝
美特使：北韓官員言詞可能暗示計畫動用戰術核武

美特使：北韓官員言詞可能暗示計畫動用戰術核武
同意不向土耳其屈服 瑞典政府躲過不信任案危機

同意不向土耳其屈服 瑞典政府躲過不信任案危機

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖
全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜