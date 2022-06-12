我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空官空軍烈士英靈孤獨長眠美國數十年 王立楨前往祭拜

大型律師事務所 現在什麼人才都要

馬克宏執政警鐘 法國會選舉首輪左翼小勝執政聯盟

中央社／巴黎13日專電
法國左派領袖梅蘭雄領軍的左翼聯盟，12日在法國國民議會選舉的首輪投票中，以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。圖為梅蘭雄10日在馬賽演說。（美聯社）
法國左派領袖梅蘭雄領軍的左翼聯盟，12日在法國國民議會選舉的首輪投票中，以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。圖為梅蘭雄10日在馬賽演說。（美聯社）

法國國民議會選舉12日舉行首輪投票，根據世界報凌晨最新估票結果，梅蘭雄領軍的左翼聯盟以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。政府官員表示，「已聽到給政府的警告訊息」。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選第一輪落敗後，便迅速集結原本各據山頭、票源分散的社會黨（PS）、共產黨與生態-綠黨，組成「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），目標為取得國會下議院多數，並將梅蘭雄送上總理之位。

開票過程中NUPES與「同在聯盟」（Ensemble）不斷出現拉鋸戰，戰況激烈，雙方互有領先。根據世界報（Le Monde）凌晨最新估票結果，梅蘭雄的政治結盟以大約0.3個百分點微幅領先總統馬克宏（Emmanuel Macron）陣營。

極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領軍的國民聯盟（RN）以18.67%排名第三；過去多為國會多數的傳統右派聯盟以11.31%排名第四。

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）成立的收復黨（Reconquête）僅得4.21%，連他本人也在選區輸給執政黨與國民聯盟，意外於初選遭到淘汰。

但由於國會選舉分散在577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，而是必須按各區情況預測。

根據民調機構Ipsos-Sopra Steria今晚首輪投票後的席次預估，執政黨領導的同在聯盟可能獲得255至295間的席次；NUPES為150至190之間。換言之，馬克宏未必能獲得絕對多數所需的289席，而NUPES幾乎可確定將是國會第二大勢力。

梅蘭雄開票後不久便表示，「新民眾社會和生態聯盟取得領先，將在500個選區中進入第二輪投票...現任總統的政黨在第一輪中遭到擊潰與挫敗。第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。

他將投票結果稱為「絕佳機會」，並呼籲人民第二輪19日踴躍投票。

對馬克宏政府而言，這一戰打得並不漂亮。即使最終投票結果截稿時尚未計算出來，但執政共和前進（LREM）多位領袖紛紛坦言，相對於2017年國會大選，執政黨今年在許多選區失掉10幾個百分點的得票率，甚至也有不少候選人直接於第一輪遭到淘汰。

面對選票流失，5月轉任國會關係部部長的維宏（Olivier Véran）說，政府已經聽到今晚國會投票首輪結果的「警告」。他說：「我們已聽到訊息，我們聽到投票箱的沈默、聽到街頭的喧鬧，也聽到了許多法國人委託於我們的信任。」

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則向媒體表示，執政黨應「謙虛與貼近的傾聽...選民想要挑戰我們、向我們提出質問，不願授權於我們」。但他仍堅信第二輪投票執政黨能獲得國會壓倒性多數。

根據Ipsos-Sopra Steria為法國電視台（France Télévisions）等媒體做的民調，今年國會首輪投票棄票率高達52.8%，打破第五共和國會選舉的棄票紀錄。

法國國民議會將於19日舉行第二輪投票，屆時新國會組成才會明朗。馬克宏期盼於第二任推動醫療、退休、國防等改革，若左翼取得多數，總統則必須任命左派領袖為總理，法國將時隔25年重返左右共治，馬克宏的改革之路恐將面對更多挑戰。

投票 馬克宏 民調

上一則

台灣連署WTO聲明 支持烏克蘭並關切糧食安全

延伸閱讀

馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？

馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？
馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉

馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉
馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊

馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊
法德領袖籲普亭 釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

法德領袖籲普亭 釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59
英相強生面臨不信任投票。(美聯社)

211:148 英相強生順利過關 續任首相

2022-06-06 16:04

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦
唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡

唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡