4年前牠被棄養墨西哥停車場 亞洲小老虎找到新生

孟加拉虎。(歐新社)

4年前，孟加拉虎「芙烈達」（Frida）還只是隻小不點時，被發現遭人以鐵鍊鎖著，棄置在墨西哥 首都墨西哥市1家餐廳的停車場，全身髒汙、憔悴不堪、無法行走。

獲救、康復後，「芙烈達」現在成了「動物王國」（Reino Animal）裡的人氣動物。

「動物王國」收容數百隻外來動物，都是從照顧不當的「寵物」飼主和走私客手中搭救而來。

「動物王國」員工巴斯提達（Agustin Bastida）表示，「芙烈達」遠離出身的亞洲森林，現在已經完全康復，「不再受苦」。

巴斯提達講話的同時，「芙烈達」躺在草地上，冷眼瞧著從柵欄另一邊盯著她看的人類，興味索然，打了個大大的哈欠。

這座位於墨西哥市（Mexico City）東北歐屯巴（Otumba）的動物園 有1100隻動物，40%是獲救的外來動物，「芙烈達」是其中6隻大型貓科動物之一，其他生物還包括斑馬、長頸鹿、狼和各種鳥類。

當局表示，墨西哥市每年緝獲約150至200隻外來動物， 有些罪魁禍首是毒販，比方說，大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）就養了隻寵物猴Boots。

墨西哥聯邦環境保護署（PROFEPA）墨西哥市環境犯罪辦公室負責人吉爾（Lucio Garcia Gil）則說，一次大型救援行動發生在2007年，當時官員在破獲「毒品大廈」時，發現兩隻美洲虎、兩隻老虎、兩隻獅子和一隻獼猴。

他告訴法新社：「有許多外來鳥類，例如金剛鸚鵡或鸚鵡，還有爬行動物、許多靈長類動物和大型貓科動物。」

吉爾表示，老虎或獅子在墨西哥黑市售價1頭在1000到5000美元之間。

他告訴法新社，墨西哥法律允許人們從註冊經銷商處合法購買外來動物，「只要保證牠們安全並提供適當保護」，「不幸的是…幾乎沒人遵守這些條件」。

非法持有外來動物最高可判處9年徒刑或最高1萬5000美元罰款，但吉爾說他不記得有任何人進過監獄 。

豢養大型貓科動物成本高昂，因為牠們每天可吃掉多達30公斤的肉，許多飼主最後因此棄養。

孟加拉虎和獅子或美洲豹一樣，都可以長到超過1公尺高，重量可到260公斤。許多飼主因為怕牠們破壞環境或傷害主人，還把牠們的牙齒或爪子拔掉。

根據聯合國環境規畫署（UN Environment Programme）數據，全球野生動物走私每年產生的收益高達230億美元。

在墨西哥市，幸運的走私動物獲救後，會被帶到「動物王國」這樣的動物園或公園內。巴斯提達說，「人們把這些動物當寵物養，但牠們不是寵物，牠們應該在野外或開放空間，才能擁有足夠好的生活品質」。