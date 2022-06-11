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強生雖逃過逼宮 黨內對手仍蠢蠢欲動

中央社倫敦11日綜合外電報導
英國首相強生6日雖然挺過就職以來對他領導力的最大考驗，但他的黨內對手已經蠢蠢欲動。(美聯社)
英國首相強生6日雖然挺過就職以來對他領導力的最大考驗，但他的黨內對手已經蠢蠢欲動。(美聯社)

英國首相強生6日雖然挺過就職以來對他領導力的最大考驗，在保守黨議員發起的不信任投票中以211票對148票保住權位，但這場勝利背後浮現重大警訊，他的黨內對手已經蠢蠢欲動。

儘管強生和他的盟友聲稱這場勝利令人信服，且是決定性的結果，讓首相取得新的授權，但現實情況是，他所屬保守黨有高達41%議員不希望他掌權，比2018年前任黨魁梅伊（Theresa May）的不信任投票結果更為不利，且他的不支持度在未來幾個月還可能攀升。

強生的職位現階段是保住了，根據保守黨現行規定，他未來1年不會再受到不信任投票挑戰。雖然有人猜測，保守黨可能會試圖修改黨章，但由於保守黨向來對此口風很緊，外界難以了解其可能性。

然而眾多消息來源對美國有線電視新聞網（CNN）證實，有意角逐下任黨魁的人已經開始在黨內建立權力基礎，準備在時機成熟時發起挑戰。

已經有支持對象的議員開始舉辦餐會，找捐款人贊助未來競選活動，一些有影響力的議員不禁試起了水溫。

一名資深保守黨人告訴CNN：「電話裡的前15分鐘都在堅稱他們完全支持強生，不認為會發生黨魁競爭。接著他們開始闡述願景，描述要如何做出改變。他們的動作很謹慎，但確實在進行。」

行動最公開的黨魁可能人選，毫無疑問是強生長期以來的批評者。

一名資深保守黨人與前閣員說，「大多數動作似乎都圍繞著韓特（Jeremy Hunt）和其他的前留歐派」。留歐派當時希望英國續留歐洲聯盟。

他表示：「這很合理，因為他們從不希望由強生領導，要付出的代價也最小。」

韓特曾3度擔任內閣首長，最知名的職務是衛生大臣，毫無疑問是溫和派、前留歐派當中最受矚目的人選。然而他有包袱，反對黨工黨消息人士告訴CNN，他們已經開始著手準備攻擊韓特的論點。

一名資深保守黨人說，黨籍議員都了解這點；「不能是韓特。工黨可以說他主管衛生6年，卻沒有做好應對疫情的準備。還可以說他在擔任文化大臣期間，在竊聽醜聞中與梅鐸家族（Murdoch）有牽扯。他會被擊垮。」

其他可能競爭人選還包括前軍人、國會外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat），以及現任教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）。

圖根哈特的口才和認真態度使同僚留下深刻印象，尤其是當他談到阿富汗淪陷時，他曾在阿富汗服役。

查哈威雖然在2016年公投時支持脫歐，但頗受黨內溫和派歡迎。據一名保守黨消息人士稱，「他在政府任職時間不長，沒有任何明顯弱點，儘管在不信任案投票時支持強生，也不是太大的問題」。

確實在內閣任職，會阻礙部分人士私下運作成為下任黨魁。要如何在不信任投票中擁護強生後，又找議員去試水溫？許多脫歐派候選人面臨這項難題。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）在2016年支持留歐，但之後卻變成強生政府裡聲音最大的疑歐派人士之一，尤其是針對北愛爾蘭議題。

特拉斯有一個強大且盡職的團隊，當中有些人曾在唐寧街10號任職。他們一直在製作影像與相片，打造特拉斯的政治家形象。

外交部消息人士告訴CNN，特拉斯從6日就開始不停與議員會面，官方說法稱是為了北愛議題，「但有人暗指她是在尋找支持基本盤，等待時機成熟。」

特拉斯辦公室否認她秘密挑戰黨魁大位。特拉斯在不信任投票前曾說，她100%支持強生，也鼓勵同僚這麼做。投票後，她告訴議員該是時候繼續支持首相。

特拉斯的最明顯對手是現任內政大臣巴特爾（Priti Patel）。一名保守黨消息人士稱，巴特爾秘密謀取權位「正如火如荼進行，已組織和操作了大約1年」。

巴特爾在保守黨的基層和比較保守的派系中大受歡迎。她是長期疑歐論者，多年來批評移民、犯罪和經濟問題。她過去曾因支持恢復死刑而知名，但已不再碰觸此議題。

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