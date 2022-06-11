航行地中海船舶燃料含硫量 三年後須降至0.1%以下

航行地中海的船舶預定由2025年春季起，限用含硫量低於0.1%的燃油。 路透

國際海事組織（IMO）一位發言人周五（10日）表示，大約自2025年春季開始，航行於地中海上船舶所使用的燃油，含硫量就必須降低到0.1%以下。這項新規是為推動海運業進一步減少空氣汙染 ，促進人類與環境健康。

IMO上周透過網路會議做出此決定；適用於地中海的此一新規定，比現行全球規定的標準還要嚴格。

IMO在2020年針對船舶燃油的含硫上限，戲劇性地由原先規定的3.5%，大幅降低到0.5%。當時迫使海運業者必須停止已使用數十年的高汙染燃油，或是在船上另外加裝燃油清潔系統。燃油市場大受震撼，也引發船舶安全與燃油能否取得的疑慮，所幸後來證明海運業界平順適應了此一改革。

這次IMO開會之前，法國、義大利 和土耳其等國所呈交的提案裡提到，把含硫量降得更低的規定，適用的區域雖然小很多，但仍將有相當助益，估計一年可以預防1,000多人英年早逝、少2,000例兒童氣喘。

國際船舶加油業組織IBIA主管Unni Einemo表示，符合更嚴格標準的低硫燃油，供應應該充足，「在地中海和全球幾乎所有的加油據點，都能提供最高含硫量僅0.1%的船用油。」

每年航行於地中海的船隻超過3萬艘。地中海是油輪主要航行路線，也是消費品與大宗商品運輸的要道。提議降低船用燃油含硫量的文件指出，船舶製造的空氣汙染不只影響港口和海岸線，也能傳進內陸數百公里。