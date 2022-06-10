戰事拉長 西方國家恐減挺烏克蘭力度

俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走炮正在烏克蘭某處朝目標開火。美聯社

美聯社報導，俄烏戰爭延燒逾三個半月，雙方陷入持久消耗戰。即便歐美不斷軍援烏克蘭 與收容數百萬難民，且在對俄制裁方面前所未有的團結，但專家認為，俄國 在入侵烏克蘭的衝擊逐漸消退後，恐利用這場曠日持久的衝突以及西方可能減弱的興趣，迫使基輔和解。

烏克蘭總統澤倫斯基 已對西方提出接受某種妥協的建議感到憤怒，並稱烏克蘭將決定自己的和平條件。「西方疲勞正在加劇，他們想要某種對自己有利的結果，而我們想要另一種結果。 」

義大利提出的和平方案遭駁回，法國總統馬克宏四日呼籲世界大國勿因俄國總統普亭歷史性的錯誤而羞辱俄國，應協助俄烏透過外交途徑終止戰爭的發言，更遭烏克蘭外長庫列巴痛批，發出這種呼籲只會讓法國和其他應聲的國家丟臉。

就連美國前國務卿季辛吉建議基輔應考慮在領土讓步，也遭澤倫斯基嘲諷還活在1938年。當時歐洲列強為了避戰，跟希特勒的納粹德國簽訂犧牲捷克斯洛伐克部分領土的慕尼黑協議。

基輔希望將俄軍趕出在烏東與烏南新占領的地區，並奪回2014年遭俄國併吞的克里米亞，以及過去八年親俄分離主義分子控制的頓巴斯部分地區。

烏克蘭智庫政治分析家費森科在接受美聯社專訪時表示，戰爭讓烏克蘭每月損失50億美元，「這讓基輔依賴於西方鞏固的地位」。

烏克蘭需要更先進的武器來確保勝利，以及西方持續對俄國經濟施加痛苦的決心來削弱莫斯科。不過費森科認為，俄國顯然決心拖垮西方，並以西方會厭倦且逐漸開始改變好戰言論為前提來制定戰略。