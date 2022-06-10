俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來
美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，俄國執政黨統一俄羅斯黨籍國會議員費奧多羅夫（Yevgeny Fyodorov）9日向「國家杜馬」提案稱立陶宛當年獨立違憲。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）推文反嗆，如果俄國這麼做，立陶宛也將廢除1634年的「波利亞諾夫卡條約」（Treaty of Polyanovka），要求普亭歸還領土。
立陶宛在1990年3月簽署立陶宛復國法案宣布恢復獨立，為第一個自蘇聯宣布獨立的共和國。蘇聯當局最初試圖阻止，並對該國實施經濟封鎖，派軍入侵立陶宛首都維爾紐斯。蘇聯時任總理戈巴契夫最後在1991年9月6日採納立陶宛獨立法令。
然而，費奧多羅夫聲稱立陶宛的獨立法令「非法」，因為這是由「一個違憲機構」所採納的，違反蘇聯憲法。他還說，根據俄國憲法第67.1條，俄羅斯聯邦是蘇聯領土合法繼承者；因此他認為，蘇聯國務委員會承認立陶宛獨立可能被取消。
馬瑪竇則在當天推文反嗆：「如果俄國廢除1991年承認立陶宛獨立，立陶宛也將廢除1634年的『波利亞諾夫卡條約』，並要求普亭遵從波蘭國王瓦迪斯瓦夫四世（Władysław IV）的權威，將俄國所佔領領土歸還波蘭-立陶宛聯邦。斯摩倫斯克（Smolensk，距俄國首都莫斯科西方360公里）是我們的！」
If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE— Matas Maldeikis MP 🇱🇹 (@MatasMaldeikis) 2022年6月9日
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