俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來

俄國執政黨統一俄羅斯黨籍國會議員費奧多羅夫9日向「國家杜馬」提案稱立陶宛當年獨立違憲。圖為俄國國會議員參加「國家杜馬」會期。路透

美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，俄國 執政黨統一俄羅斯黨籍國會議員費奧多羅夫（Yevgeny Fyodorov）9日向「國家杜馬」提案稱立陶宛 當年獨立違憲。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）推文反嗆，如果俄國這麼做，立陶宛也將廢除1634年的「波利亞諾夫卡條約」（Treaty of Polyanovka），要求普亭 歸還領土。

立陶宛在1990年3月簽署立陶宛復國法案宣布恢復獨立，為第一個自蘇聯宣布獨立的共和國。蘇聯當局最初試圖阻止，並對該國實施經濟封鎖，派軍入侵立陶宛首都維爾紐斯。蘇聯時任總理戈巴契夫最後在1991年9月6日採納立陶宛獨立法令。

然而，費奧多羅夫聲稱立陶宛的獨立法令「非法」，因為這是由「一個違憲機構」所採納的，違反蘇聯憲法。他還說，根據俄國憲法第67.1條，俄羅斯聯邦是蘇聯領土合法繼承者；因此他認為，蘇聯國務委員會承認立陶宛獨立可能被取消。

馬瑪竇則在當天推文反嗆：「如果俄國廢除1991年承認立陶宛獨立，立陶宛也將廢除1634年的『波利亞諾夫卡條約』，並要求普亭遵從波蘭國王瓦迪斯瓦夫四世（Władysław IV）的權威，將俄國所佔領領土歸還波蘭-立陶宛聯邦。斯摩倫斯克（Smolensk，距俄國首都莫斯科西方360公里）是我們的！」