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南非調查：新冠痊癒者 高血壓、糖尿病風險顯著上升

編譯陳律安／綜合外電
南非調查顯示，新冠肺炎痊癒者罹患糖尿病和高血壓的風險升高。（美聯社）
南非調查顯示，新冠肺炎痊癒者罹患糖尿病和高血壓的風險升高。（美聯社）

南非最大醫療保險業者Discovery Health的調查顯示，新冠肺炎確診者在痊癒後的數個月內，較有可能因病住院，出現糖尿病高血壓的風險也上升，凸顯所謂的「新冠長期症狀」（long Covid）嚴重性。

Discovery的首席健康分析精算師柯莉說，投保會員染疫約一年後的追蹤資料顯示，這些人較可能因糖尿病、高血壓這兩種慢性病就醫，且因各種原因住院的風險也提高10%至20%，但死亡風險並未提高。Discovery的會員人數約370萬人。

柯莉說：「我們並未發現染疫康復者的死亡風險提高，這令人欣慰。」但她說，新冠痊癒者確診糖尿病和高血壓的風險顯著上升。

世界各地的醫療科學家目前仍難以釐清新冠長期症狀，即便是輕症患者，在痊癒後的數個月內仍出現各類症狀。美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月的報告顯示，五分之一的美國民眾，在首次出現新冠肺炎檢測陽性反應後，持續出現健康問題。

Discovery針對7000名急痊癒會員的調查發現，在康復後的2至12個月，糖尿病風險上升1.38倍、同期高血壓風險提高1.11倍。痊癒後的第一個月內，住院風險提高2.8倍，而痊癒後的二至12個月，住院風險提高1.5倍。

此外，31%的康復者出現頭痛症狀、14%有睡眠困擾和呼吸急促等問題，12%出現暈眩症狀，11%無法集中注意力、10%出現肌肉和關節疼痛。

43%的康復者在日常生活的必要活動上出現不便，30%有注意力不集中問題、20%出現步行問題、16%有視力、聽力及溝通上的問題。

高血壓 糖尿病 新冠肺炎

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