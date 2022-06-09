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澤倫斯基：俄國封烏克蘭港口 數以百萬人恐挨餓

中央社基輔9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告說，由於俄羅斯封鎖烏克蘭的黑海港口，數以百萬計民眾可能因此挨餓，這讓全世界「處於可怕的糧食危機邊緣」。

路透社報導，俄國軍事入侵且占領烏克蘭沿岸大部分地區，阻礙了農產品出口並推升糧食成本。

澤倫斯基表示，烏克蘭現在無法大量出口在「全球市場上起到穩定作用」的小麥、玉米、植物油和其他農產品。

澤倫斯基透過影片向美國紐約市舉辦的2022年時代雜誌百大晚宴（TIME100 Gala 2022）致詞，他說：「如果俄國繼續封鎖黑海，可能會有數以百萬人挨餓。」

烏克蘭和西方國家指控莫斯科當局將糧食供應武器化。俄國則將糧食短缺歸咎於烏克蘭在海上放置水雷，以及西方針對莫斯科實施的制裁。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，全球努力避免始於烏克蘭黑海港口的糧食危機，而基輔當局需要得到港口不會遭受攻擊以恢復糧食運輸的保證。

德拉吉在法國巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議上演說，他指出：「我們需要解封因衝突而滯留的數百萬噸穀物。聯合國和土耳其的調解努力相當重要。」

他還提到：「我們必須向澤倫斯基總統提供他需要的保證，也就是港口不會受到攻擊。」

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