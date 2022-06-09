美提議高級別對話 北韓斥為煙幕戰術

北韓政府提供的照片顯示，人們8日排隊前往勞動黨中央黨部中常會，似乎準備開會。（美聯社）

南韓 國際廣播電台9日報導，北韓 在聯合國 大會上將挑釁行為正當化，並譴責美國進行無條件對話的要求是「煙幕戰術」。白宮則警告北韓，若進行核試驗，將予以強有力的應對。

北韓常駐聯合國代表金星在聯合國大會講話中譴責美國的無條件對話要求是「偽裝戰術」。金星表示，發射彈道飛彈屬於北韓的自衛權，其原因在於美國以包括核武器在內的延伸威懾力等危險計畫予以應對。金星指出，美國所主張的不設前提條件的對北外交和對話已被明確證實不過是蒙上一層煙幕的敵對政策。

不過金星並未提到北韓的新一輪核試驗。

白宮國家安全顧問蘇利文警告，美國正密切關注有關情況，若北韓將核試驗付諸行動，將採取強有力的應對措施。蘇利文表示，美方密切關注北韓新一輪核試驗的可能性，並已制定了強有力的對策。

由於中國和俄羅斯行使否決權，導致安理會未能通過對北韓制裁決議案，聯合國大會就此進行了討論。

南韓政府也對北韓發射飛彈和安理會制裁決議案流產表示譴責。南韓常駐聯合國代表趙顯表示，韓方敦促北韓停止挑釁，遵守安理會所有決議並回應對話提議。

美國常駐聯合國副代表德勞倫蒂斯表示，已向北韓提議進行高級別對話，令人關注這會否成為韓半島局勢的又一個變數。