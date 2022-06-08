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德國男子開車衝撞人群 柏林14學生傷、1教師亡

中央社／柏林8日綜合外電報導

德國警方表示，1名29歲男子今天在柏林開車衝撞人群，造成中部黑森邦（Hesse）參加校外教學的14名學生受傷，他們的教師當場喪命。

路透報導，柏林警方在推特（Twitter）發文說：「他們的老師當場死亡。他們的親屬已接獲通知，傷患受到照顧。」

英國廣播公司（BBC）報導，這群師生是從黑森邦前往柏林參加校外教學，還有1名老師重傷。

警方說，駕車的29歲男子當場遭到逮捕。

柏林內政部門首長斯普蘭格（Iris Spranger）說，證據顯示這名駕駛「有心理疾病，開車橫衝直撞」。

這起事件是上午近10時30分發生在柏林西部市中心最繁忙的購物街道之一。

喪命的女子是學校老師，她帶著中部黑森邦一班青少年學生參加校外教學。柏林警方稱她是當場死亡。

警方發言人卡布里茨（Thilo Cablitz）說：「有超過12人受傷，其中有人重傷。」

這名駕駛有德國與亞美尼亞雙重國籍，住在柏林。稍早報導說，他在車內留了一張紙條，但官員否認。

目擊者說，他們看到一輛銀色的雷諾（Renault）Clio車子開到柏林繁忙的購物大道選帝侯大道（Kurfürstendamm）附近，衝向人行道上的群眾，之後開回路上，並且撞破一家商店的玻璃。

法新社報導，還有一名目擊者說，駕駛棄車逃逸，拔腿飛奔逃跑，但「我們攔下他」。

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