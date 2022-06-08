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德總理：已承諾提供烏先進武器 不鼓勵攻擊俄領土

中央社／柏林8日專電
德國總理蕭茲。（歐新社）
德國總理蕭茲。（歐新社）

隨著俄軍集中火力進攻烏克蘭東部，西方軍援成了戰局接下來發展的關鍵。德國總理蕭茲表示，已承諾提供烏克蘭雷達和防空戰車等多種先進武器，但原則是不鼓勵烏克蘭攻擊俄國領土。

去年12月上任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），今天首度在總理府接受派駐在柏林的各國記者聯訪，吸引近200名記者出席。由於波蘭等中東歐國家對德國供應烏克蘭武器動作太慢頗有怨言，現場焦點集中在德國對軍援的立場。

蕭茲首先表示，德國是軍援烏克蘭最重要的國家之一，很少有國家提供烏克蘭軍火的規模比德國多。

蕭茲強調，西方軍援的原則是協助烏克蘭抵禦俄羅斯，但同時避免北大西洋公約組織（NATO）與俄國發生直接衝突；至於提供什麼樣的武器，德國基本上與北約盟邦同步進行。

蕭茲細數德國承諾提供烏克蘭的先進武器，計有獵豹（Gepard）防空戰車、IRIS-T防空系統、眼鏡蛇（Cobra）火砲定位雷達、PzH 2000型自走火砲、MARS多管火箭系統，「這些都是射程非常遠、也非常有效的武器」。

不過，蕭茲引述美國總統拜登上週在「紐約時報」（The New York Times）的投書，強調供應烏克蘭軍火的原則是不鼓勵烏克蘭、或讓烏克蘭有能力攻擊俄羅斯的領土。

至於烏克蘭期待德國提供豹1型（Leopard 1）主力坦克和貂鼠（Marder）步兵戰車，生產的軍火商也表示有庫存，稍加整修即可供貨，蕭茲對此不願回應。

烏克蘭 德國 蕭茲

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