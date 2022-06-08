日暗黑市場 「秘書活」1周2天服務總裁 月入25萬日圓

受疫情 等因素影響，日本 少女從事「爸爸活（パパ活）」的人數增加，少女們從「爸爸」身上拿錢，陪他吃飯、約會，甚至進行「人與人的連結」。近來，「爸爸活」的暗黑市場疑似被升級，許多從事「爸爸活」的女性紛紛轉職改做「秘書活」，且「秘書」待遇優渥，有人一周只要上兩天班，一個月就能有高達25萬日圓（約1860美元）的收入。

根據《日本週刊FLASH》報導，日本某人力仲介公司調查發現，許多中小企業的老闆大多時間都是獨自一人工作，上班時容易感到寂寞，希望辦公室裡能有人作伴，促使從事「爸爸活」的女子逐漸「轉型」，開始投入「秘書活」市場。報導指出，多數的「爸爸」只有在17點過後才能見到「女兒們」，但若是「秘書」的話就能在上班時見面，相處時間也更長。

匿名A子的28歲日本女性也分享個人的「轉職」經驗，她表示自己從事「爸爸活」八年的時間，兩個月前改當「秘書」，而她的「總裁」是一名50多歲的房地產老闆，在東京有許多房產。A子只要中午過後再進辦公室就好，且17點就能下班，工作內容就是整理文件、打掃辦公室，以及配合老闆的需求，進行被外人視為「職場性騷擾 」的互動。

A子坦言「秘書活」的待遇相當好，雖然偶爾要配合「總裁」需求加班，但她一周只要工作兩天，就能月領25萬日圓的薪水。此外，她還繼續兼職做「爸爸活」，除了「秘書活」的工作日外，其他日子都是與「爸爸們」見面的時間。

熟悉「爸爸活」的管理人表示，多數從事「爸爸活」的女生都無法向他人坦白自己的工作內容，且多數女性都嚮往成為上班族，即使沒有正式的僱傭合約，被稱為「秘書」的感覺也很好，也更容易介紹自己。再者，比起「爸爸活」，「秘書活」每個月有固定收入，經濟相對穩定，使許多女性紛紛「轉行」。

「秘書活」的盛行也引發部分民眾不滿，真正在辦公室從事秘書一職的25歲C女坦言，「一談到秘書，很多人第一時間都會懷疑她們跟老闆有一腿」，但她們都有與公司簽僱傭合約、也會以「營銷助理」的身分稱呼自己，無疑就是要避免他人的有意揣測。C女擔憂，「秘書活」這類的工作性質，恐會助長日本的「女性蔑視」的思想。