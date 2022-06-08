土耳其：為了穀物出口 取消對俄制裁是合理要求

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu，右）在安卡拉與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」美聯社

土耳其外交部長今天表示，俄羅斯要求結束制裁好讓穀物進入全球市場是「合理的」，也認同聯合國 提議要土耳其護航烏克蘭 商船，以確保安全進出黑海。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉與俄國 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」

西方國家對莫斯科金融體系實施的制裁，阻礙了俄國穀物和化肥的出口。

儘管部分水雷已在土耳其海岸附近被發現，土耳其仍應聯合國的要求，提供從烏克蘭港口護送海上船隊的服務。

卡夫索格魯對於聯合國的計畫表示歡迎，認為這項計畫「合理」且「可行」，同時提議在伊斯坦堡召開會議討論計畫的細節。

拉夫羅夫表示，烏克蘭有責任排除港口的水雷，以解決恢復穀物運輸的問題。他還說，俄方不需要採取任何行動，因為俄國已經做出了必要的承諾。

他與卡夫索格魯會談結束後說：「我們每天都表示，我們準備好保障離開烏克蘭港口前往博斯普魯斯海峽船隻的安全，我們準備好與土耳其同儕合作。」

「為了解決這個問題，烏克蘭人唯一需要做的就是讓船隻離開他們的港口，無論是透過排除水雷還是劃定安全通道，除此之外別無他法。」

烏克蘭是世界上最大的穀物出口國之一，西方國家指控俄羅斯藉由關閉烏克蘭的黑海港口，製造全球饑荒風險。莫斯科當局則否認應對國際糧食危機負責，而是歸咎於西方制裁。

烏克蘭穀物貿易業者組織UGA負責人伊瓦申科（Serhiy Ivashchenko）今天表示，土耳其作為擔保國的力量仍不夠強大。土耳其正在跟俄國談判，以確保被封鎖在烏克蘭港口的穀物能安全運送出去。

他在基輔舉行的線上穀物會議指出，從烏克蘭清除水雷可能至少需要2到3個月時間，土耳其和羅馬尼亞海軍應該參與其中。

伊瓦申科表示：「土耳其作為擔保國在黑海保證貨物安全的力量仍不足。」他還說，目前還沒有就烏克蘭透過黑海出口穀物的折扣進行談判。