我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攜槍自稱有刺殺意圖 加州男子在卡瓦諾住家附近被捕

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

土耳其：為了穀物出口 取消對俄制裁是合理要求

中央社安卡拉8日綜合外電報導
土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu，右）在安卡拉與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」美聯社
土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu，右）在安卡拉與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」美聯社

土耳其外交部長今天表示，俄羅斯要求結束制裁好讓穀物進入全球市場是「合理的」，也認同聯合國提議要土耳其護航烏克蘭商船，以確保安全進出黑海。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行的聯合記者會上說：「如果我們要把烏克蘭穀物開放到國際市場，我們認為消除阻礙俄國出口的障礙是合理要求。」

西方國家對莫斯科金融體系實施的制裁，阻礙了俄國穀物和化肥的出口。

儘管部分水雷已在土耳其海岸附近被發現，土耳其仍應聯合國的要求，提供從烏克蘭港口護送海上船隊的服務。

卡夫索格魯對於聯合國的計畫表示歡迎，認為這項計畫「合理」且「可行」，同時提議在伊斯坦堡召開會議討論計畫的細節。

拉夫羅夫表示，烏克蘭有責任排除港口的水雷，以解決恢復穀物運輸的問題。他還說，俄方不需要採取任何行動，因為俄國已經做出了必要的承諾。

他與卡夫索格魯會談結束後說：「我們每天都表示，我們準備好保障離開烏克蘭港口前往博斯普魯斯海峽船隻的安全，我們準備好與土耳其同儕合作。」

「為了解決這個問題，烏克蘭人唯一需要做的就是讓船隻離開他們的港口，無論是透過排除水雷還是劃定安全通道，除此之外別無他法。」

烏克蘭是世界上最大的穀物出口國之一，西方國家指控俄羅斯藉由關閉烏克蘭的黑海港口，製造全球饑荒風險。莫斯科當局則否認應對國際糧食危機負責，而是歸咎於西方制裁。

烏克蘭穀物貿易業者組織UGA負責人伊瓦申科（Serhiy Ivashchenko）今天表示，土耳其作為擔保國的力量仍不夠強大。土耳其正在跟俄國談判，以確保被封鎖在烏克蘭港口的穀物能安全運送出去。

他在基輔舉行的線上穀物會議指出，從烏克蘭清除水雷可能至少需要2到3個月時間，土耳其和羅馬尼亞海軍應該參與其中。

伊瓦申科表示：「土耳其作為擔保國在黑海保證貨物安全的力量仍不足。」他還說，目前還沒有就烏克蘭透過黑海出口穀物的折扣進行談判。

烏克蘭 俄國 聯合國

上一則

全球糧荒危機有解？土耳其：烏克蘭穀物出口談判有進展

下一則

伊朗列車撞上挖土機脫軌 增至21死數十人傷

延伸閱讀

全球糧荒危機有解？土耳其：烏克蘭穀物出口談判有進展

全球糧荒危機有解？土耳其：烏克蘭穀物出口談判有進展
同意不向土耳其屈服 瑞典政府躲過不信任案危機

同意不向土耳其屈服 瑞典政府躲過不信任案危機
數十年來的痛…土耳其拒被叫「火雞」改名Türkiye

數十年來的痛…土耳其拒被叫「火雞」改名Türkiye
不想再跟「火雞」混淆 土耳其正式向聯合國要求改名

不想再跟「火雞」混淆 土耳其正式向聯合國要求改名

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024
舊金山地檢長博徹思 遭罷免

舊金山地檢長博徹思 遭罷免
飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻