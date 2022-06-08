伊朗出軌意外 火車撞上挖土機 至少10死50傷

伊朗東部8日稍早傳出火車出軌意外，造成至少10死、50傷。(取材自推特)

伊朗 東部8日稍早傳出火車出軌意外，造成至少10人死亡、50人受傷，預計死傷人數會持續增加。

德國 之聲報導，事故現場可見七節車廂中有四節脫軌。意外發生在距離沙漠城市塔巴斯約50公里處，當地位處偏遠地區，通訊不暢，目前救護車和三架直升機與大批救難人員已抵達現場。

報導指出，事故確切原因尚不清楚，但有當地媒體報導指火車撞上了挖土機導致出軌。

伊朗2004年發生該國史上最嚴重火車事故，當時一列裝滿汽油、化肥、硫磺和棉花的火車在境內脫軌並發生爆炸，造成近320人死亡、460人受傷。