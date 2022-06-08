我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

伊朗出軌意外 火車撞上挖土機 至少10死50傷

編譯徐榆涵／即時報導
伊朗東部8日稍早傳出火車出軌意外，造成至少10死、50傷。(取材自推特)
伊朗東部8日稍早傳出火車出軌意外，造成至少10死、50傷。(取材自推特)

伊朗東部8日稍早傳出火車出軌意外，造成至少10人死亡、50人受傷，預計死傷人數會持續增加。

德國之聲報導，事故現場可見七節車廂中有四節脫軌。意外發生在距離沙漠城市塔巴斯約50公里處，當地位處偏遠地區，通訊不暢，目前救護車和三架直升機與大批救難人員已抵達現場。

報導指出，事故確切原因尚不清楚，但有當地媒體報導指火車撞上了挖土機導致出軌。

伊朗2004年發生該國史上最嚴重火車事故，當時一列裝滿汽油、化肥、硫磺和棉花的火車在境內脫軌並發生爆炸，造成近320人死亡、460人受傷。

伊朗 德國

上一則

義航班空中失聯10分鐘 驚動戰機升空 這原因讓機長被炒

延伸閱讀

拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月
波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危

波士頓兒童醫院去年險遭伊朗駭客網攻 FBI解危
伊朗樓塌爆民怨 群眾怒吼「最高領袖去死」

伊朗樓塌爆民怨 群眾怒吼「最高領袖去死」
美銀：俄油減供 油價衝150元

美銀：俄油減供 油價衝150元

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀