伊朗出軌意外 火車撞上挖土機 至少10死50傷

伊朗 東部8日稍早傳出火車出軌意外,造成至少10人死亡、50人受傷,預計死傷人數會持續增加。

德國 之聲報導,事故現場可見七節車廂中有四節脫軌。意外發生在距離沙漠城市塔巴斯約50公里處,當地位處偏遠地區,通訊不暢,目前救護車和三架直升機與大批救難人員已抵達現場。

報導指出,事故確切原因尚不清楚,但有當地媒體報導指火車撞上了挖土機導致出軌。

伊朗2004年發生該國史上最嚴重火車事故,當時一列裝滿汽油、化肥、硫磺和棉花的火車在境內脫軌並發生爆炸,造成近320人死亡、460人受傷。

