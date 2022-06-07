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當年反對烏克蘭加入北約 梅克爾：不想激怒普亭

編譯徐榆涵／即時報導
梅克爾7日替自己2008年反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）辯護，稱她認為普亭會視此舉為「宣戰」。(美聯社)
梅克爾7日替自己2008年反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）辯護，稱她認為普亭會視此舉為「宣戰」。(美聯社)

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）7日表示，對於自己執政期間與俄羅斯總統普亭的交手不感到後悔，並再度為2008年反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）辯護，稱她認為普亭會視此舉為「宣戰」。

英國衛報報導，梅克爾7日晚間在柏林布萊希特劇院（Berliner Ensemble）接受德國記者兼作家奧桑（Alexander Osang）訪問時表示，「如果我說跟普亭的對話沒有意義，我會感到非常難過。這是極大的悲劇，（對話）沒有奏效，但我不責怪我自己的嘗試。」這是梅克爾在半年前卸任德國總理以來的首場公開露面。

當被問及是否後悔2008年時反對烏克蘭和喬治亞加入北約時，梅克爾表示，「烏克蘭當時不是我們現在所知道的國家。烏克蘭當時非常分裂......甚至改革派的季莫申科（Yulia Tymoshenko）和尤希成科（Viktor Yushchenko）也意見相左。」並指當時烏克蘭民主不成熟且被寡頭統治。

梅克爾表示，在普亭眼裡，這是一場「宣戰」，雖然不同意普亭觀點，但梅克爾說她懂普亭的想法且不想進一步激怒他。

梅克爾聲稱自己阻止了烏克蘭加入北約，是以德國最大利益為中心，「你不可能在短時間內成為北約的一員。這是一個過程，在這過程中，我知道普亭會對烏克蘭做出一些不利的事情」。

梅克爾表示，雖然2014年的明斯克協議從未完全成功發揮作用，但和平進程為烏克蘭爭取時間，讓烏克蘭有額外的時間發展並強化其軍事力量。此外，也讚揚了烏克蘭總統澤倫斯基的領導能力。

烏克蘭 梅克爾 普亭

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