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瑞典司法部長面臨不信任投票 恐引發政府危機

中央社／斯德哥爾摩7日綜合報導
瑞典國會議員7日將對司法部長約翰松進行不信任投票。（Getty Images）
瑞典國會議員7日將對司法部長約翰松進行不信任投票。（Getty Images）

瑞典國會議員今天將對司法部長約翰松（Morgan Johansson）進行不信任投票，可能在瑞典向北大西洋公約組織（NATO）提交加盟申請短短數周後引發政府危機。

不到一年前，瑞典國會投票通過針對時任總理勒夫文（Stefan Lofven）的不信任案，導致政府垮台，勒夫文花了數周才重登總理之位。

今天的表決由極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）發起，預定於當地時間中午12時（美東上午6時）在國會舉行。瑞典民主黨責怪約翰松未能遏阻日益猖獗的幫派暴力。

瑞典民主黨籍議員聞傑（Henrik Vinge）上周對國會說：「事已至此，如今最重要的一項犯罪政策措施，就是讓約翰松提早退休。」

瑞典保守派的溫和黨（Moderate Party）與自由黨（Liberal Party）及基民黨（Christian Democrats）很快就宣布會支持這項動議。

上述4黨合計掌握國會174席，但還需要再1席才能讓動議過關。若國會通過對約翰松的不信任案，將意味他必須去職。

由於只差1票，結果可能取決於獨立議員卡卡巴維（Amineh Kakabaveh）。她出身伊朗庫德族，在瑞典提出加盟北約的申請案遭土耳其阻擋後，她就成了瑞典政壇焦點。

土耳其指控瑞典庇護庫德工人黨（PKK），而這個組織在土國和一些西方國家被列為恐怖組織。

自上周宣布要舉辦不信任投票以來，卡卡巴維已表態說，她正尋求執政的社會民主黨（Social Democrats）保證不在申請加盟北約的過程中屈服於土耳其的要求，否則她傾向對約翰松投下反對票。

卡卡巴維昨天接受瑞典電視台（SVT）訪問時說，她尚未決定如何投票。

現任瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）曾明確表示，若這項不信任案通過，等於她也要辭職，恐觸發瑞典另一波政府危機。

安德森告訴媒體，政府是集體做成決定，所以基於政策對約翰松發起的不信任投票，也是針對政府的不信任投票。

安德森上周說：「我們周圍正發生戰爭，我們正因與芬蘭一起向北約申請加盟而處於非常敏感的位置。」

她說：「此時製造政治混亂和不安全的狀態，是全然不負責任的行為。」

但分析家指出，就算安德森辭職，也很可能續任總理並領導臨時政府，因為現在距離9月大選只有不到4個月時間。

瑞典 投票 民主黨

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