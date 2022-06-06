英相強生躲過黨內逼宮危機 未來仍充滿不確定性

英國首相強生。(Getty Images)

英國 首相強生（Boris Johnson）今天挺過他所屬的執政黨保守黨議員發起的不信任投票 ，得以續任黨魁及首相，但這次黨內叛變規模之大，仍讓他的未來充滿不確定性。

有211名國會議員投票支持強生續任黨魁及首相，另有148人對他投下不信任票，超過同黨議員人數的4成，但至少需要180票才能讓他去職。

種種揣測如今轉向強生能否在失去這麼多黨內同志的信任後繼續執政，以及高階部長級官員是否會辭職。

強生於2019年選舉中大獲全勝，卻因為在英國實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖期間於首相官邸和辦公室舉辦飲酒派對，承受愈來愈大的壓力。

這次投票對強生來說是一次打擊，數月來的醜聞延燒和失言令人懷疑強生治理英國的威信，也破壞了他的大眾形象，約41%同黨議員投票質疑他的領導能力。

但路透提到，擅於在政壇上演捲土重來戲碼的強生卻將這次投票形容為「決定性結果」，意即「作為一個政府，我們可以繼續前進，專注在我認為對人民真正重要的事情上」。

他說：「我們可以把焦點放在我們正幫助人民削減生活成本、消除大量COVID病例、派遣更多警力加強街頭和社區安全等事項上。」

數周以來，強生一直試圖把全國對話焦點從「派對門」轉移到其他事上。

曾負責脫歐 事務的前部長級官員瓊斯（David Jones）告訴路透社：「強生會在這次投票中鬆一口氣，但也會明白接下來的首要之務是重建黨內團結。我相信他肯定具有應對這項挑戰的相應能力。」

也有一些人沒這麼樂觀。一名不願具名的保守黨國會議員說：「（投票結果）顯然比多數人預期的糟糕得多，但現在要預判未來還太早了。」

長期批評強生的蓋爾（Roger Gale）呼籲強生「今晚回到（官邸）唐寧街，好好想想此後的方向」。

強生挺過這次不信任投票後，議員們在12個月內不能再度發起同樣投票。不過，前首相梅伊（Theresa May）在2018年的不信任投票中獲得的支持票數比強生多，卻仍在6個月後辭職。

數十名保守黨議員擔心57歲的強生是否已喪失了治理英國的威信，這個國家目前正面臨經濟衰退的風險、高漲的燃料和食物價格，以及首都倫敦因罷工而衍生的旅行混亂。

但強生的內閣團結一致，強調他們認為的政績，例如迅速推出COVID-19疫苗接種行動及因應俄羅斯入侵烏克蘭的作為。