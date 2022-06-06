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烏克蘭總統顧問：需要西方提供更多火箭砲才能擊敗俄軍

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基的顧問指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這個數量比英國和美國日前承諾提供的要多。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基的顧問指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這個數量比英國和美國日前承諾提供的要多。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這個數量比英國和美國日前承諾提供的要多。

衛報報導，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，雖然他認為火箭發射系統是「改變遊戲規則的武器」，但在扭轉戰局方面並沒有做出足夠把握，他表示「特別是擁有數十個發射系統的國家，如果他們決定只捐贈4、5個，那我們得到的越少、處境就會越糟糕，我們的軍隊將繼續陣亡、我們將繼續失去陣地」。

英國6日表示將捐贈少量「追蹤式M270多管火箭系統」，其火力最遠能擊中50英里（約80公里）外的目標，而更之前美國則表示將捐贈4個類似的「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統。阿列斯托維奇強調「烏克蘭需要的多發火箭系統的射程遠超該國現有武器庫中的任何裝備」。

俄羅斯方面則一再表示「如果交付武器系統便會加強在烏克蘭的攻勢」，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5日更威脅「若類似美國的武器運往基輔，他們將轟炸新的目標」。

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