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機票飆天價 今夏比疫前高30% 擋不住想出門的旅客

編譯季晶晶／綜合報導
今年夏天的票價可能比疫前水準高出30%。目前不知道何時回落。(歐新社)
今年夏天的票價可能比疫前水準高出30%。目前不知道何時回落。(歐新社)

新冠疫情最嚴重時期似已過去，現在出門旅行較自由，雖然機票飆到天價，但有旅行癖的人還是願意忍受較高的出遊成本。達美航空執行長Ed Bastian日前在一場產業會議上說，「需求熱到爆」，今年夏天的票價可能比疫前水準高出30%。目前不知道何時回落。

全球移動的趨勢是跨地域的，但有些地方比其他地方更擠。上網搜尋國泰航空往返香港和倫敦的經濟艙機票，6月下旬的價格高達4萬2051港元（約5360美元），是疫前常見票價的五倍多。同期間，紐約和倫敦之間直飛班機經濟艙票價超過2000美元。

萬事達卡經濟研究所的研究發現，4月從新加坡起飛的航班成本比2019年平均高出27%，從澳洲起飛高20%。該研究所亞太、中東和非洲區首席經濟學家David Mann表示，愈來愈多人提前幾個月就訂好機票，因為擔心最後一刻才買會貴得離譜。

票價上漲的原因並非都在航空公司可控範圍內。首先是巨型客機停飛。航空公司對於帶回所有閒置的噴射機，仍持謹慎態度，尤其是空巴A380超級巨無霸客機和波音的老式747-8。他們轉向更節油的空巴A350和波音787夢幻客機。許多國家5月才放寬邊境，航空公司重建機隊需要時間。升空的飛機減少，能滿足需求復甦的機位也少，票價自然走高。

其次是燃油價格高漲。俄烏戰爭加劇過去18個月油價的穩步上漲。航空燃油現在占航空公司平均成本的38%，高於2019年之前的27%。對部分廉航來說還可能高達50%。花旗集團分析師3月說，一些投資人認為，航空業者可能提高燃油附加費因應。大多數的亞洲航空公司不對航空燃油進行避險操作，更易受到油價上漲影響。

旅行限制放寬後，機票大漲似乎擋不住想出門旅行的人。國際航空運輸協會（IATA）主席Willie Walsh上月表示，一些消費者拿出擱置的假期預算，升級到更昂貴的艙等。

資本密集的航空業，利潤向來微薄，疫情之下的經營環境艱困：截至2022年的三年間，航空公司損失超過2000億美元。機票漲價提供他們由虧轉盈的機會。

目前還不知道天價機票的狀況會持續多久。駐新加坡的分析業者Milieu Insight營運長Stephen Tracy說：「價格上漲是短期現象。讓我們期待，一旦再達平衡，價格會回落。我相當有信他們會這樣做」。

油價 新加坡 疫情

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