我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

戴琪：美國承諾深化與台灣貿易關係

日本財經改革方針 罕見加註台海和平穩定重要性

中央社台北6日電
日本執政黨自民黨政務調查會通過今年的骨太方針，罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」的表述。圖為自民黨總裁岸田文雄。(新華社)
日本執政黨自民黨政務調查會通過今年的骨太方針，罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」的表述。圖為自民黨總裁岸田文雄。(新華社)

日本執政黨自民黨政務調查會全體會議今天通過今年「經濟財政營運及改革的基本方針」（骨太方針）。會上提出的修正案罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」的表述。

日本朝日新聞報導，自民黨政務調查會召開全體會議，會議上提出的修正案顯示，有關外交暨安全保障領域，加註了5月美日領袖峰會聯合聲明所記載的「強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決」的文字表述。

自民黨黨內在討論時，考慮到中國造成「台灣有事」（武力犯台）一事，有人主張應該明確記載日本將與台灣深化合作；但有人認為日本與台灣沒邦交、擔心會刺激中國，最後決定以說明美日峰會內容的形式表述。

政務調查會事務局長木原稔表示，骨太方針載入與台灣有關的表述，實屬罕見。今天政務調查會的會議上，也有一部分的人要求這樣的表述應從註釋「升格」載入本文，最後交由政調會長高市早苗決定。

有關防衛力（國防力）的強化，原案無記載的期限，本月3日，明載入「5年以內」要加強防衛力，且在本文記載著國防預算要提高至「比照北大西洋公約組織（NATO）各國國防預算為國內生產毛額（GDP）2%以上」的標準。

前首相安倍晉三等人向自民黨提出建言指出，以北約各國國防預算對GDP占比目標（2%以上）為參考，期待日本5年以內達到必要的預算水準目標。

日本「骨太方針」是指出政權的重要課題及翌年度預算編列方向性的方針，正式名稱是「經濟財政營運及改革的基本方針」。這是跨越省廳（部會）的利害，由首相官邸主導，以推動改革，因此由首相擔任召集人的經濟財政諮詢會議於每年6月左右擬定方針。「骨太方針」始於2001年度小泉純一郎執政時。

日本 預算 北大西洋公約組織

上一則

不信任投票前 英相承諾減稅並提經濟成長計畫

下一則

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

延伸閱讀

東京期油價飆14年高 日政府將開會討論高能源價格問題

東京期油價飆14年高 日政府將開會討論高能源價格問題
安倍：創出讓中國放棄武統台灣狀況很重要

安倍：創出讓中國放棄武統台灣狀況很重要
岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會 雙邊會談成焦點

岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會 雙邊會談成焦點
日傳將派防衛省現職文官駐台 國防部：樂觀其成

日傳將派防衛省現職文官駐台 國防部：樂觀其成

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好
洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡