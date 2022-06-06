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英相強生「派對門」醜聞始末一次看懂

中央社倫敦6日綜合外電報導
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）因為「派對門」醜聞威信受損，在愈來愈多執政保守黨議員質疑他的權威後，他今天稍晚將面臨不信任投票，以下是「派對門」始末介紹。

衛報揭露強生封城期間官邸開趴

英國「衛報」（Guardian）2021年12月公布照片，揭露強生與10多人於2020年5月15日在唐寧街官邸飲酒開趴，當時適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間，有知法犯法之嫌。

根據當時法律限制，人們在沒有合理理由情況下，不得離開住所，當時政府方針還規定，人們只能在出去運動時，於住所戶外與一人見面。

強生幕僚辦派對 目擊者稱首相夫婦出席

接著，根據曝光的一封電子郵件，強生一名高級幕僚2020年5月20日曾在唐寧街首相官邸花園舉辦一場派對，邀請100多名同事出席，並鼓勵來賓「帶上自己的酒」。

根據英國媒體引述匿名目擊者報導，強生和妻子凱莉（Carrie）雙雙出席這場聚會。事後強生為此向議員道歉。

英國首相強生(前右)與其妻凱莉(前左)。(美聯社)
英國首相強生(前右)與其妻凱莉(前左)。(美聯社)

強生生日再開派對 多達30人獻歌及蛋糕

根據英國獨立電視台（ITV）報導，同年6月19日強生生日當天，多達30人聚集在唐寧街10號首相官邸內閣室（Cabinet Room），為強生獻上生日蛋糕，歡唱生日快樂歌。

當時防疫規定僅允許最多6人在戶外空間社交聚會。此前強生才呼籲大眾「自我約束，遵守規定」。

強生宣布英格蘭再封城 隨即開趴違反規定

據悉，唐寧街首相府同年11月13日舉行兩場聚會，根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，其中一場聚會是為前高級幕僚康明茲（Dominic Cummings）的離職慶祝。

在此8天前，強生才宣布英格蘭地區再實施封城措施，期間禁止與其他家庭的室內聚會，除非是出自工作目的。

根據消息人士，同年11月27日又為首相府幕僚華森（Cleo Watson）的離職舉行活動，許多人在場飲酒，強生發表了談話。

一名強生的反對者舉著派對門的牌子。(美聯社)
一名強生的反對者舉著派對門的牌子。(美聯社)

英國教育部承認聚會 保守黨也認了

英國教育部承認同年12月10日曾在辦公室舉行一場聚會，以感謝同仁在疫情期間工作，與會者帶了飲料及點心，未邀請外部來賓或輔助人員。

保守黨也坦承，同年12月14日曾在西敏寺總部舉行「未獲許可聚會」，主辦者是當時保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）的團隊，之後他辭去了倫敦議會警察及犯罪委員會主席職務。

唐寧街開聖誕答題派對 媒體再揭強生違規

多名消息人士告訴英國廣播公司（BBC），唐寧街首相府人員同年12月15日曾舉行聖誕答題派對。強生被控違反防疫規定。

「週日鏡報」（Sunday Mirror）刊登照片顯示，強生參與了這場活動，坐在兩名同事間，而他否認有任何不當行為。

菲立普親王喪禮前 唐寧街人員竟然開趴

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）的喪禮舉行前夕，唐寧街首相府人員又在去年4月16日舉行了兩場派對。

其中一場是當時首相發言人史萊克（James Slack）的離職派對，史萊克已為這場活動道歉，並承認這「不應在當時發生」。

位於唐寧街10號的英國首相官邸。(美聯社)
位於唐寧街10號的英國首相官邸。(美聯社)

強生派對門醜聞內部報告出爐 要高層負起責任

英國內閣辦公廳高階公務員格雷（Sue Gray）調查首相府「派對門」的內部報告於今年5月25日出爐，內容指出唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對，政壇領袖和高官必須為導致這種情形的文化「負起責任」。

根據報告結論，格雷發現「許多場聚會和舉辦方式都不符合當時的防疫指引」。而根據當時的防疫規定，民眾無法出家門社交，很多情況下甚至不能參加摯愛的喪禮。

強生面臨不信任投票 達180票門檻須下台

保守黨議員將於英國當地時間6月6日傍晚6時至晚間8時（美東時間下午1時至3時）針對「派對門」醜聞對強生進行不信任票。

若支持不信任案的票數達180票門檻，強生就必須下台，但若他挺過這場危機，則依據現行黨規，至少一年內無需面臨類似挑戰。

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