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英相遭黨內不信任投票逼宮 即使未過也重傷威信

編譯李京倫／綜合報導
英相強生遭黨內發動不信任投票。（Getty Images）
英相強生遭黨內發動不信任投票。（Getty Images）

英國執政黨保守黨內不滿首相強生派對門醜聞的國會議員，對強生發起不信任投票。投票於當地時間6日晚間6時至8時（美東時間6日下午1時至3時）進行，強生必須獲得總共359名黨籍議員的過半數、也就是180名議員支持，才能續任黨魁和首相。

一般預料強生應可過關。如果強生輸掉不信任投票，保守黨會選出新黨魁、也將是英國新首相。部分保守黨人士指出，最終票數可能不足以拉強生下馬。若強生過關，根據黨章，未來一年他的首相位置將不會再遭黨內挑戰。

美聯社指出，不論投票結果如何，有足夠的保守黨議員要求發動不信任投票，是強生首相任內重要轉折點，也顯示保守黨2019年在強生帶領下於下議院大選取得數十年來最大勝利不到三年後，發生嚴重分歧。

保守黨負責處理對黨魁不信任投票的幹部布雷迪6日宣布，黨內下院議員尋求對黨魁強生發動不信任投票的人數已達15%門檻，也就是54人，不信任投票將在下院實體舉行，投票結束將很快公布結果。

首相府發聲明說，強生歡迎這場投票，「今晚是個機會，能結束數月來的猜測，並讓政府向前邁進，執行對人民而言最急迫的事項」。

即便強生能得到180名國會議員力挺，贏得不信任投票，他的威信可能大減。上一位挺過保守黨不信任投票的首相是2018年的梅伊，此後她未曾恢復以往的權威，數月內辭職，引發黨魁爭奪戰，最後強生獲勝。

許多人原本以為強生會在今年稍早因為派對門面臨不信任投票，但俄烏戰爭爆發，讓強生多了喘息時間。不過，英國警方近日宣布派對門調查結束，對違反防疫規定聚會的數十名強生幕僚和官員罰款，此外，英國高層文官格雷調查派對門的內部報告上月底出爐，指出唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對，都讓公眾再度注意這起醜聞。強生因為派對門，成為首位在任期間被發現違法的英相。

除了這次不信任投票，國會4月已對強生啟動「誤導國會」調查，若調查結果認定強生關於「派對門」事件的說法蓄意誤導國會，他必須辭去首相職位。

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