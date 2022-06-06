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英相強生任期一波三折 陷派對門泥淖遭黨內逼退

中央社倫敦6日綜合外電報導
英國首相強生。美聯社
英國首相強生。美聯社

英國首相強生深陷「派對門」遭到逼宮，從他2019年接任首相率領英國脫歐，接著全球深陷疫情危機，經濟被拖垮，到他因為開趴醜聞面臨不信任投票，首相任期一波三折。

57歲的強生全名Alexander Boris de Pfeffel Johnson，家人暱稱他Al，他1964年6月19日出生於美國紐約，家境富裕。14歲之前，強生和家人隨著父親往來於美、英兩地。

強生的父親進入歐盟執委會工作後，舉家遷往布魯塞爾，但母親因為受不了持續搬家和父親的風流，罹患抑鬱症入院。

強生和姊姊被送往英國就讀預備學校，他因為土耳其血統和曾經住在布魯塞爾而遭到同學欺侮，於是開始武裝自己，性格怪僻。到了就讀伊頓公學（Eton College）的時候，強生轉變得標新立異，開始自稱更加獨特的中間名「鮑里斯」（Boris）。

伊頓公學之後，強生進入牛津大學，是校內風雲人物。1987年大學畢業後，強生迎娶了美麗且富有的第一任妻子莫斯亭-歐文（Allegra Mostyn-Owen），投入記者生涯。

強生起初在「泰晤士報」（The Times）當實習記者，但工作表現差強人意，急於表現的強生於是編造了一段受訪內容，因為造假而遭到開除；但他很快受到「每日電訊報」的編輯延攬，25歲就當上駐布魯塞爾記者。

強生在布魯塞爾的5年期間就展露了他的疑歐傾向，雖然文筆犀利，但遭同業質疑過於偏頗，報導可信度存疑，但他的名字卻因此在英國家喻戶曉，初嚐走紅滋味。

儘管一頭亂髮，其貌不揚，強生的情史卻相當豐富，他在1993年和第一任妻子離婚，12天後迎娶幼時在布魯塞爾結識的律師惠勒（Marina Wheeler），兩人共育有4名子女。

強生1994年回到倫敦，成為電訊報的助理主編和首席政治專欄作家，同時在「觀察者」（Spectator）撰寫專欄。

此時的強生開始思考把知名度變為選票，轉換生涯跑道。他在1999年成為「觀察者」主編，2001年投入議員選舉，並向選民承諾若當選會辭去主編職務。然而，當他當選保守黨在牛津郡罕利（Henley）選區的議員後，並沒有兌現承諾，他繼續擔任主編長達4年。

強生在2008年當選倫敦市長，儘管他在第一任期有用人唯親、種族歧視等負面消息，仍在2012年成功連任。

在這段期間，強生不只背叛對選民的承諾，也背叛了妻子，開始多段婚外關係。強生2020年和惠勒協議離婚，但他2019年就任首相後，就帶著曾是他公關幕僚的女友席孟茲（Carrie Symonds）一起進駐唐寧街。兩人於2021年結婚，並在他任首相期間生下1子1女。

強生以言詞犀利著稱，但有時實在太口無遮攔，跨越了底線。

強生曾經把美國前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）形容成精神病院的護理師。他在2007年11月於「每日電訊報」（Daily Telegraph）撰文，當時喜萊莉正與歐巴馬角逐民主黨總統大選提名，強生當時是這麼形容喜萊莉：「她染成金髮，嘴唇微翹，藍色眼珠射出鋼鐵般的目光，活像精神病院的虐待狂護理師。」

不少的失言紀錄，也讓他被貼上種族歧視的標籤。

2002年，時任英國首相的布萊爾（Tony Blair）訪問非洲前，強生在「電訊報」專欄以充滿種族色彩的字眼寫道，「揮舞旗幟、齜牙咧嘴大笑的黑人小孩」將高聲歡呼迎接布萊爾。

強生還說，英國女王喜歡大英國協的部分原因，大概是因為這些地方定期會有一群土著小孩揮舞著旗幟為她歡呼。

2012年倫敦舉辦奧運時，強生穿戴裝備、手拿著英國國旗，想要帥氣滑鋼索參加在維多利亞公園舉辦的奧運派對，卻卡在半空中，以驚人進場方式登上全球版面。

倫敦奧運的成功，也讓強生的聲望達到最高峰，有近7成5民眾希望他入主唐寧街10號，人氣比當時首相卡麥隆（David Cameron）還高。

不過，卡麥隆2016年因為脫歐公投辭職時，強生遭盟友戈夫（Michael Gove）背叛，未能角逐黨魁，最後由時任內政大臣梅伊（Theresa May）出線。

梅伊上任後任命強生為外交大臣。他在2018年7月因為不滿梅伊的脫歐政策宣布請辭，2019年7月當選保守黨黨魁，年底帶領保守黨在下議院大選大獲全勝，奠定脫歐草案通過的基礎。

儘管強生完成政治承諾，但全球無預警爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，令他措手不及，甚至他在2020年4月也因確診入住加護病房。

強生最終痊癒，但這次疫情帶給他最慘痛的不是身體上的後遺症，而是在防疫期間發生的首相官邸開趴「派對門」醜聞，現在恐動搖他的政治生命。

根據「派對門」調查報告，唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對。警方另行調查後，對83人發出126張罰單，強生與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）都因為在2020年6月參加強生56歲生日派對而被罰。

儘管強生拒絕聽從政敵和其他人的要求下台，但保守黨下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）今天在給保守黨議員的通知中表示，保守黨尋求對黨魁強生發動不信任投票的人數已達15%門檻（54名保守黨議員）。

不信任投票將於當地時間6日傍晚6時至晚間8時（美東時間6日下午1時至3時）之間進行，要有過半的保守黨議員（180人）投票反對強生才能讓他下台，但部分保守黨人士指出，票數可能不足以拉他下馬。若強生在這次不信任案投票中過關，未來一年他的首相位置將不會再遭到黨內挑戰。

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