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全球最大規模 70家英國企業開始測試周休三日

編譯易起宇／綜合外電
英國約70家企業將進行周休三日實驗，測試這麼做對生產力的影響力如何。 歐新社
英國約70家企業將進行周休三日實驗，測試這麼做對生產力的影響力如何。 歐新社

英國數十家企業即將試辦周休三日，且付給員工的薪資不變。新冠疫情已讓許多主管重新思考他們看待工作的方式。

英國金融時報（FT）報導，約70家英國企業本周將開始一項為期六個月的試驗，測試周休三日能否在不損失生產力的情況下行得通，這些企業總計僱用逾3,000名員工，此次實驗堪稱全球歷來最大規模。

這項號稱最大規模彈性工作實驗的試驗計畫，是由倡議團體4 Day Week Global與智庫Autonomy，以及劍橋大學、牛津大學和美國波士頓學院的研究員所發起。

參與這項計畫的企業分布領域相當廣泛，從教育和顧問事業到銀行、資訊科技、零售、人力招募團體，都想試試這個新的工作模式，每家企業都同意允許研究員測量其生產力、福利、環境和性別平等所受的影響。蘇格蘭和西班牙也預計今年稍晚開始實驗周休三日。

4 Day Week Global執行長歐康諾表示，英國「正處在這波全球推動周休三日浪潮的最顛峰」。他並表示，愈來愈多企業已認識到「生活品質將是新的競爭領域，而企業的競爭優勢將來自減少工時且專注產出的工作方式」。

參與這項計畫的Charity Bank執行長席格表示，「新冠疫情真的為彈性工作創造了條件」。

他說：「20世紀的周休二日概念，已不再是最適合21世紀企業的方式。我們認為，不改變薪資或福利的周休三日工作模式，肯定會創造出更幸福的員工，並為企業的生產力、顧客體驗和所負社會責任帶來相同正面影響。」

周休 英國 疫情

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