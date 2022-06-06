俄烏糧食衝突下被波及 非洲缺糧危機加劇鬧飢荒

紐約時報報導，隨著俄羅斯轟炸、封鎖和掠奪佔全球小麥出口十分之一的烏克蘭的糧食生產能力，這導致全球飢荒加劇且可能造成食品價格飆升。（歐新社）

紐約時報報導，隨著俄羅斯 轟炸、封鎖和掠奪占全球小麥出口十分之一的烏克蘭 的糧食生產能力，這導致全球飢荒加劇且可能造成食品價格飆升。

美國提出警告稱「克里姆林宮正試圖通過向非洲遭受旱災的國家出售偷來的小麥並從中獲利」，其中部分國家可能正面臨飢荒。5月中旬，美國向14個國家（主要是非洲國家）發出警報，稱俄羅斯貨船正離開烏克蘭港口，其中載有國務院 所稱的「烏克蘭被盜的糧食」。

美國的警告可能會加劇非洲國家的困境，他們正面臨艱難選擇：一方面是從戰爭中受益、另一方面則是讓強大的西方盟友不悅，以及在小麥價格飛漲、數十萬人挨餓的時刻拒絕價格低廉的糧食。聯合國表示「俄羅斯和烏克蘭通常供應非洲約40%的小麥需求，過去一年非洲穀物價格上漲了23%，同時乾旱導致1700萬人挨餓、其中大部分集中在索馬利亞、衣索比亞和肯亞」。

烏克蘭官員則表示解決非洲糧食問題的方法是加大全球壓力以結束戰爭，而不是購買被掠奪的糧食。不過專家指出「在非洲大部分地區，西方對俄羅斯供應的糧食施加的任何壓力都可能適得其反，除非西方能夠提供彌補小麥短缺的方法。如果西方能夠提供替代方案，那麼各國就會傾聽，反之只會把他們推向俄羅斯的懷抱」。