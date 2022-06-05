我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

奈及利亞天主教堂遭血洗 逾50名信徒喪生

奈及利亞天主教堂遭血洗 逾50名信徒喪生

中央社奈及利亞拉哥斯5日綜合外電報導
奈及利亞當一座天主教堂遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多人受傷。(美聯社)
奈及利亞當一座天主教堂遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多人受傷。(美聯社)

西非國家奈及利亞當局表示，南部翁多州（Ondo）的一座天主教堂今天遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多人受傷。

法新社報導，這次罕見攻擊事件發生在奧沃鎮（Owo）的聖方濟天主教堂（St. Francis Catholic Church），當時教堂內正進行晨禱。

事發後，教宗方濟各發布聲明說，他在慶祝五旬節（Pentecost）期間獲悉奈國「數十名信徒喪生」，其中包括多名兒童。

聲明稱，「事件細節仍待釐清，教宗正為受害者和奈及利亞祈禱。」

目前尚無任何組織出面承認犯案；攻擊動機和確切死亡人數也尚待調查。

奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）譴責，這是一起「針對信徒、令人髮指的殺戮案件」。

翁多州警局發言人奧登拉米（Ibukun Odunlami）則稱，槍手利用炸藥攻擊教堂，造成許多信徒身亡。

一名目擊者告訴法新社，至少20名信徒在攻擊中喪生，事發當時「我經過那裡，聽到教堂內傳出巨大爆炸聲與槍聲」，且他看到教堂內至少有5名槍手，之後他因害怕而逃離現場。

一般來說，在翁多州和西南部其他地區，槍支暴力和炸彈攻擊事件相當罕見。不過，在奈國東北部，軍方正設法敉平長達12年的聖戰分子叛亂；西北部有幫派鬥爭；東南部則有分離主義分子作亂。

影片來源：YouTube FRANCE 24 English

奈及利亞當一座天主教堂遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多...
奈及利亞當一座天主教堂遭到多名攜帶炸藥的槍手攻擊，造成至少50名信徒身亡，另有多人受傷。(美聯社)

教宗 方濟各 幫派

上一則

日分析：相較之前變異株 Omicron咳嗽倦怠後遺症比率增

下一則

孟加拉倉庫大火增至49死300傷 爆炸將火球送上天

延伸閱讀

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃
威州退休法官遭槍殺 暗殺名單還有州長惠特默、麥康諾

威州退休法官遭槍殺 暗殺名單還有州長惠特默、麥康諾
威州退休法官遭槍殺 兇手暗殺名單還有麥康諾

威州退休法官遭槍殺 兇手暗殺名單還有麥康諾

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒