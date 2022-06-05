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27個非猴痘流行國通報780例 WHO：恐不只於此

中央社日內瓦5日綜合外電報導
世界衛生組織指出，27個非猴痘流行國家共已通報780起經實驗室確認的病例，「恐為低估」。WHO維持猴痘對全球公衛構成「中度風險」評估。(美聯社)
世界衛生組織指出，27個非猴痘流行國家共已通報780起經實驗室確認的病例，「恐為低估」。WHO維持猴痘對全球公衛構成「中度風險」評估。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天指出，27個非猴痘流行國家共已通報780起經實驗室確認的病例，「恐為低估」。WHO維持猴痘對全球公衛構成「中度風險」評估。

法新社報導，WHO表示，因流行病學和實驗室資訊有限，5月13日至6月2日共780起通報案例恐為低估。

WHO指出：「其他國家也將發現病例，病毒將會進一步散播的可能性很高。」

除了遭到隔離的病人以外，幾乎沒有住院治療的通報。

根據WHO，非流行國家當中通報最多案例的幾個國家包括英國（207例）、西班牙（156例）、葡萄牙（138例）、加拿大（58例）、德國（57例）。

也有歐洲和北美以外國家出現病例：阿根廷、澳洲、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國的病例數都是個位數。

非猴痘流行國只要出現一起病例，就會被視為爆發疫情

WHO指出：「一些國家通報的新病例不再只是之前確診病例的已知接觸者，意味還有些傳播鏈被漏掉了，有病毒傳播沒有被探測到。」

WHO最新疫情通報中指出：「雖然當前對人類健康和公眾的風險仍低，如果病毒利用機會在非流行國家自行發展成為廣為散播的人類病原體，那麼公衛風險可能升高。」

通報指出，考量到這是首度出現許多猴痘病例和群聚感染同時發生在非流行和流行國家，WHO評估全球風險等級為中度風險。

WHO表示，出現病例的非猴痘流行國迄未通報死亡病例；但流行國持續通報有新增病例和死亡病例。

WHO將喀麥隆、中非共和國、剛果共和國、剛果民主共和國、賴比瑞亞、奈及利亞、獅子山、加彭、象牙海岸列為流行國。另外迦納則有動物感染病例。

上述流行國其中前7個今年前5個月一共通報了66起死亡病例。

WHO 猴痘 疫情

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