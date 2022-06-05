岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會 雙邊會談成焦點

日本 首相岸田文雄 與5月才就任的韓國總統尹錫悅都考慮出席6月底在西班牙馬德里召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，兩人是否舉行雙邊會談成為焦點。

日本共同社報導，岸田正考慮出席6月29、30日的北約 峰會，多名日本政府官員透露，如果岸田出席北約峰會，韓國政府方面已向日本探詢舉行日韓領袖會談的可能性。5月才就任總統的尹錫悅是否能與岸田舉行首度面對面會談成為受關注焦點。

上一次日韓領袖面對面會談是2019年12月，當時是日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。這次，北約邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太地區夥伴國出席北約峰會，4國領袖都有可能出席。

今年3月尹錫悅在韓國總統大選勝出後，岸田致電尹錫悅舉行會談，對於因二戰時「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）爭議等歷史問題造成關係惡化的日韓關係，雙方都認為有必要改善，也都希望早日舉行面對面會談。5月10日尹錫悅總統就職典禮，日本外相林芳正身為首相岸田文雄的特使出席。

日韓峰會如果能夠舉行，正好在北韓三番兩次發射彈道飛彈、進行核試之際，日韓加強合作關係能做到何種程度值得關注。

報導說，5月下旬，韓國調查船疑似在日本島根縣的竹島（韓國稱獨島）北方、日本專屬海域（EEZ）進行水文調查。日本執政黨自由民主黨內部對此批評浪聲高，因此交惡的日韓關係是否能修復，情況尚不明朗。

日本朝日新聞報導，岸田考慮出席北約峰會，目前正在做最後研議。有關俄羅斯侵略烏克蘭，岸田希望出席北約峰會，共商因應之道。如果岸田出席北約峰會，將是非北約成員的日本首相首度出席。

自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充今天在松山市進行街頭演說時表示，這個月後半，岸田將去德國參加七大工業國集團（G7）領袖峰會。

報導說，岸田預定6月26至28日參加在德國舉行的G7領袖峰會，預料可能之後前往西班牙。

但是，時間上剛好與可能將於6月22日舉行公告、7月10日舉行投開票的參議院選舉時間重疊，因此，對於岸田出席北約峰會一事，日本政府及自民黨內部有人持慎重意見。不過，岸田為了讓日本在國際社會的存在感提升，有意出席北約峰會。