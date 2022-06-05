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華府放行 2歐企獲准運送委內瑞拉石油至歐洲

中央社休士頓/華盛頓5日綜合外電報導
華府同意恢復委內瑞拉石油流入歐洲，可能象徵性提高委國總統馬杜洛(左)的氣勢。(美聯社)
華府同意恢復委內瑞拉石油流入歐洲，可能象徵性提高委國總統馬杜洛(左)的氣勢。(美聯社)

5名知情人士表示，義大利石油集團埃尼（Eni SpA）與西班牙力豹仕集團（Repsol SA）下月可開始運送委內瑞拉的石油到歐洲，以填補俄羅斯原油的缺口。

路透獨家報導，華府兩年前加強制裁委內瑞拉後，這種以油抵債的交換計畫暫停，如今即將重啟。

一名消息人士說，預料埃尼與力豹仕接收到的油量不會很多，對全球油價影響不大。但華府同意恢復委內瑞拉石油流入歐洲，可能象徵性提高委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的氣勢。

消息人士指出，國務院透過信函同意兩家公司恢復運油。總統拜登（Joe Biden）的政府希望委內瑞拉原油可幫助歐洲減少仰賴俄國，並使送往中國的部分委內瑞拉貨物轉向。

兩名消息人士告訴路透，另一項目標則是說服馬杜洛與國內反對派恢復政治談判。

埃尼、力豹仕都跟委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）建立合資公司。消息人士說，這兩家歐洲能源集團能把原油貨品拿來扣抵未還債務，條件是拿到的石油「必須送往歐洲，不能轉賣到其他地方」。

消息人士表示，華府認為委內瑞拉國營石油公司無法從這些沒有現金的交易中獲得財務利益，與委內瑞拉目前賣油給中國的情況不同。中國未參與西方對俄羅斯的制裁，且不顧美國呼籲，持續買進俄國石油與天然氣。

兩家歐企上月就獲得批准，但細節與轉售限制現在才曝光。埃尼與力豹仕未立即回覆置評要求。

石油 華府 俄羅斯

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