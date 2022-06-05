加拿大擬管制手槍買賣 全國掀起搶購潮

加拿大總理杜魯多提議凍結手槍販售，一些加拿大人聽到消息後趕赴槍枝店，想在還能買槍時購買。圖為卑詩省一間槍店正在向客人銷售槍枝。（路透）

桑德胡（Aman Sandhu）跑遍加拿大 卑詩省（British Columbia）大小商店，希望能在槍枝販售禁令生效前買支手槍，但始終沒辦法買到。

桑德胡告訴法新社：「我擔心現在要是不買一支，未來可能連買或不買的選擇都沒有了。」

美國發生一系列轟動社會的大規模槍擊 案之後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）提議凍結手槍販售，一些加拿大人聽到消息後趕赴槍枝店，想在還能買槍時購買。

桑德胡很想買一把手槍，但也擔心陷入新規則的泥淖，包括即使是輕微的失誤也會受到重罰。他提及他還收藏一些長槍：「天哪，如果我疏忽，可能搞砸我其餘的槍枝持有權。」

杜魯道5月30日發表上述聲明，沒幾個小時，卑詩省的槍枝店就排起了長長人龍。加拿大各地其他商店也說，短短幾天就賣光了所有庫存量。

渥太華市郊購物中心中的槍枝店That Hunting Store共同老闆拉文尼（Jen Lavigne）說：「銷量一直不錯。」這間槍枝店位於理髮廳、中式自助餐廳和保守派議員的選區辦公室之間。

拉文尼一邊讓記者看幾乎空無一物的槍枝櫃，一邊說：「我們過去3天賣了100支手槍，幾乎是所有的存貨。」

多倫多的DoubleTap Sports也出現類似場景，老闆科維奇（Josko Kovic）表示，政府的宣告「造成恐慌，人們現在爭先恐後地購買手槍」。

「幾乎所有的店都賣光了，包括我的店在內。」

根據政府估計，3800萬人口的加拿大擁有超過100萬支手槍，約2500家商店販售手槍。

加拿大目前規定必須持有許可證才能購買手槍，大多數人還須有特別許可，才能把槍從一地帶到另一地，且槍枝還必須放在安全的箱子裡，而射擊場是他們唯一可以合法開槍的地方。

加拿大在美國德州一所小學和紐約州一家超市發生大規模槍擊事件、分別造成21人死亡和10人喪命之後公布新規定，將禁止購買、銷售、轉讓和進口手槍。

新規定預計會在秋天上路，邊境 也將取締從美國偷帶槍枝入境。