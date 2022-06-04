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美專家：應提前討論北韓政權崩潰應對方案

中央社首爾4日專電

缺乏疫苗及醫療資源的北韓，近期爆發COVID-19疫情受到國際關注。美國專家甚至指出，北韓疫情擴散導致金正恩政權崩潰並非不可能，美國、日本及南韓等國應提前討論因應方案。

北韓從4月下旬開始出現大量發燒病例，雖然平壤當局因缺乏採檢設備，無法提供「確診」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數，但向世界衛生組織（WHO）通報的發燒病例數，已普遍被外界視為確診人數。北韓官方統計，境內「發燒」病例今天來到近400萬例。

雖然平壤當局聲稱疫情已獲控制，發燒病例數呈現下降趨勢，但國際公衛專家提出質疑，認為北韓疫情在缺乏分析數據的狀況下，可能已變得更為嚴峻。位於北韓與中國邊境的平安北道新義州市今天傳出群聚感染案例，當地一座工廠的4成工人出現發燒症狀。

韓聯社引述美國保守傾向智庫卡托研究所（Cato Institute）首席研究員班道（Doug Bandow）投稿，指出「北韓疫情擴散使兩韓統一問題浮上檯面」。

班道認為，北韓目前未能徹底應對疫情，「雖然就此預測金正恩王朝就此沒落有些草率，但無法完全排除可能性」，且北韓人幾乎完全未接種疫苗，對於未接種者而言，Omicron不僅傳染性強、還可能致命。

疫情也為北韓再一次帶來糧食危機，班道提到北韓1990年代的大饑荒，認為這次危機可能超越當時。北韓1990年代發生的大饑荒曾造成數十萬人喪生。事實上，北韓領導人金正恩也曾將當前糧食危機與當時相較，下令確保每粒稻米都確實採收。

班道認為，考量北韓內部的不穩定性，美國、日本與南韓應對金正恩政權崩潰的可能性，提前開始系統性討論。「這可能成為影響東亞秩序的危機」，「不只是民主意識、對核武等大量殺傷性武器的遏制等各種目標，終極戰略目標應聚焦於統一」。

他以東、西德統一的歷史為例，指出兩韓統一將是耗費大量資源的議題，對南韓年輕族群來說將成為相當負擔，北韓內部也可能出現反對聲浪。

除兩韓外，周邊國家也必須尋求共識，班道分析，在日韓關係緊繃狀況下，日方並不樂見兩韓統一後變得更加壯大；中國則可能因兩韓統一後，美軍有機會直接進駐中韓邊界，而反對兩韓統一。

「北韓疫情危機與政權崩潰的可能性是實質危急的議題」，班道強調，雖然解決相關問題、打造新政治秩序的根源責任還是在南韓身上，但美方也有必要為彌合兩韓長期分裂的局面扮演好一直以來的角色。

北韓 疫情 兩韓

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