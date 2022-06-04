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歐盟對俄再祭制裁 黑名單增列馬立波屠夫等65人

中央社布魯塞爾3日綜合外電報導
主導布查大屠殺行動的俄軍指揮官奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov），是俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官。(取材自推特)
主導布查大屠殺行動的俄軍指揮官奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov），是俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官。(取材自推特)

歐洲聯盟今天將數名俄羅斯軍事指揮官列入黑名單，指稱這些人率軍參與在烏克蘭的暴行，還說他們是烏國城市布查（Bucha）和馬立波（Mariupol）的「屠夫」。

歐盟這波最新制裁對象還包括俄國總統普亭（Vladimir Putin）傳聞中的情婦、前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），稱她與普亭「關聯密切」；但普亭曾否認兩人交往。

歐盟公布這一輪最新制裁對象再添65人，制裁措施還包括禁止多數俄國石油進口，並將俄國最大的「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。

被列入黑名單的65人包括俄軍指揮官奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov），歐盟說他麾下軍人「殺害、性侵、凌虐布查平民」，因此被冠上「布查屠夫」的外號。俄方則否認在布查鎮殺害平民。

名單中還有俄國將領米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev），歐盟指他負責督導馬立波的圍城和轟炸行動，造成數以千計人喪命。歐盟稱米茲殷塞夫為「馬立波屠夫」，控訴俄軍對這個亞速海港口城市發動的攻擊波及一家婦產科醫院和一座劇院，奪走數以百計兒童性命。

俄羅斯否認在馬立波鎖定平民攻擊，還在未提出證據的情況下說，劇院遭轟炸、婦產科醫院遇襲等事件都是謀畫，目的是陷俄國於罪。烏克蘭和西方國家則認為這是推卸罪責的抹黑行為。

歐盟的黑名單總共列入超過1100人，新添進去的卡巴耶娃曾是奧運體操金牌選手，也曾任俄國下議院議員，隸屬支持普亭的團結俄羅斯黨（United Russia Party）。

歐盟也列入普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的子女培斯科娃（Elizaveta Peskova）和尼可萊（Nikolay Peskov），以及曾是滑冰冠軍選手的妻子納芙卡（Tatiana Navka）。

培斯科夫未回覆路透詢問，但根據俄國官媒塔斯社（TASS）引述，他說歐盟繼美國之後把他的家人列入黑名單，證明「缺乏獨立性」。

俄國富商梅里尼欽科（Andrey Melnichenko）的妻子亞歷山德拉（Aleksandra Melnichenko）也被列入黑名單。梅里尼欽科3月就被列入黑名單，但為了規避損失，在歐盟祭出制裁前一天，先將名下煤炭公司和肥料公司的所有權讓渡給妻子。

歐盟的新一輪制裁也波及俄羅斯網路搜尋引擎Yandex執行長沃羅茲（Arkady Volozh），他隨即卸下此一職務。歐盟表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行等數家俄國國有銀行都持有Yandex股分。

歐盟表示，Yandex宣揚國家論述，壓低批評克里姆林宮言論的能見度，包括與烏克蘭戰爭有關的意見。

歐盟 俄國 普亭

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