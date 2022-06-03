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美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

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美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

記者顏伶如／綜合報導
加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen
加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

個人網站自介寫著擁有「30秒內吃下最多冰淇淋」金氏世界紀錄(Guinness World Record)頭銜的美食網紅漢森(Joel Hansen)，上個月在抖音(TikToker)分享走訪加拿大華人超市的影片，拿著不同食材做出聞到臭味、想吐表情，並稱超市裡的生鮮販賣區是「寵物店」，視頻加註關鍵詞「嚇人」、「噁心」、「令人作噁的食物」等。短片公布後引起網友抗議存有種族歧視，漢森雖然刪除影片並道歉，風波仍未停息，因為影片發布時間正值亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)。

加拿大籍的漢森曾任健身模特兒，近年轉型擔任美食網紅，參加各種飲食競賽打知名度。27歲的漢森上個月透過抖音帳號@modelvsfood分享影片，站在「大統華T&T」超市招牌前，對觀眾說道，如果不曾走訪亞洲超市，就不會知道裡面有多麼嚇人。

漢森在影片中拿起榴槤，做出聞到臭味的表情，拿起真空包裝的全雞時則說：「看起來很有問題的雞，還帶著腳」。在生鮮販賣區前，漢森鏡頭拍到有著螃蟹與活蝦的水缸，他拿著一隻螃蟹對著鏡頭說：「他們店裡甚至還有寵物店，你可以來挑選喜歡的動物。」

視頻遭到大批網友抨擊種族歧視之後，已經遭到刪除，但有抖音網友將漢森影片另行備份。提供備份影片的@chachamyeonmikal抖音用戶麥可(Michael)指出，漢森原本影片片長約3分鐘，但備份版只提供部分片段就必須停止，避免散布原版內容的不當言論。

麥可指出：「大家必須了解這種行為有多糟糕，看起來有多惡劣。這是帶有種族歧視的，而且就發生在亞太裔傳統月的期間。」

除了刪除影片，漢森還發表長達6分鐘的道歉影片，向追蹤粉絲說道對於自己的言行感到後悔。他說，知道自己做錯了，必須承擔責任，「我在此致歉，保證以後不會再犯」。他表示，當初製作短片的動機，純粹是想介紹一些「平常在北美地區一般超市買不到的物品」。

漢森的道歉聲明並未讓爭議得以停止。有網友留言寫道，漢森應該回到超市，向店家當面道歉才對。

種族歧視 抖音 美食

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