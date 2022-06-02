中國戰機騷擾加拿大偵察機 杜魯多：令人極度不安

加拿大總理杜魯道表示，傳出加國偵察機監視北韓規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，此事令人「極度不安」，加國「非常認真」看待此事。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）今天表示，傳出加國偵察機監視北韓 規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，此事令人「極度不安」，加國「非常認真」看待此事。

路透社報導，加拿大軍方指控，加國偵察機在監視北韓規避制裁一事時遭到中國戰機騷擾，有時不得不偏離原本的飛行路線。

加拿大武裝部隊聲明表示，4月26日到5月26日期間，中國人民解放軍空軍數度逼近加拿大皇家空軍（RCAF）CP-140極光（Aurora）長程偵察機。

聲明指出：「在這些情況中，解放軍空軍並未遵守國際航空安全規範，這些互動不專業，且／或讓我們加拿大皇家空軍人員的安全置於險境。」

聲明補充表示，例如有些情況，加國空軍人員覺得情況太危急，必須迅速改變飛行路線，以避免與中國飛機可能發生碰撞。

北京當局尚未對加國的指控置評。

杜魯多說：「加拿大積極參與北太平洋一項重要任務，以確保對北韓實施的制裁獲得適當執行，然而中國選擇這麼做令人極度不安。」

「我方將直接與中國官員和對口談論此事，並確保這不會繼續成為升級模式的一部分。」

加國和中國不到六周前才恢復有意義的外交往來，據法新社報導，加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，她對這些事件「極度憂心」。