德國會將通過千億歐元預算 打造歐洲最大傳統武力

總理蕭茲宣布將編列1000億歐元的特別預算強化軍力，目標是「打造更先進和強大的軍隊」、「捍衛歐洲的民主和自由」。(美聯社)

受俄國 入侵烏克蘭的刺激，德國 國會即將通過總額1000億歐元（約1075億美元）特別預算 ，為陸、海、空軍添購新裝備，打造歐洲最大的傳統武力。

俄羅斯2月24日出兵烏克蘭，讓德國彷彿久夢初醒，意識到自身軍力不足以對抗俄國入侵。

三天後，總理蕭茲（Olaf Scholz）宣布將編列1000億歐元的特別預算強化軍力，目標是「打造更先進和強大的軍隊」、「捍衛歐洲的民主和自由」。

這件德國史上規模最大的軍購案，歷經數週困難的協商，之前獲得執政3黨社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）及最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）的支持。國會可望在3日表決通過，可說是德國國防的轉捩點。

蕭茲在表決前夕表示，這是德國國防架構最大的改變，德國即將在北大西洋公約組織（NATO）旗下擁有「歐洲規模最大的傳統武力」，目標是打造一支能履行「保衛國家和盟邦」核心任務的軍隊。

他1日在國會討論預算時表示，從巴黎、華沙、倫敦到布拉格，過去他們擔心與害怕強大的德國軍隊，現在他們反而鬆了一口氣，「德國總算擔起21世紀的國防責任」。

國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）說，俄國血腥的侵略戰爭迫使大家面對長久以來不願意面對的事實，「需要強大的軍力才能捍衛自由的生活」。

根據決議草案，特別預算最大一筆支出是空軍，包括向美國採購F-35戰機和具備空中加油能力的CH-47F契努克式（Chinook）運輸直升機、向以色列購買蒼鷺（Heron）TP無人機、以及與法國、西班牙合作研發新世代空中作戰系統。

在海軍部分，主要是購買新的護衛艦、巡防艦、潛艦和潛艦配備的防空飛彈；陸軍則包括下一代的步兵戰車和裝甲車。

預算中還有一筆逾200億歐元的支出，主要用在通訊的現代化，包括擴建軍方衛星系統和購買數位通訊設備。