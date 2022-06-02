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不想再跟「火雞」混淆 土耳其正式向聯合國要求改名

香港／中通社2日電

土耳其外交部長卡夫索格魯當地時間6月1日在社交媒體上宣布，他已向聯合國發出信函，要求將該國的外文名稱註册為「Türkiye」，以後不再使用「Turkey」。　　

卡夫索格魯在推特上說：「在總統厄多安的領導下，為提高土耳其品牌價值而發起的進程已經有了結果。我今天向聯合國秘書長遞交了信函，在聯合國將我們國家的外文名稱註册為‘Türkiye’。」　　

早在去年12月4日，厄多安就頒布了總統令要求改名。將土耳其的官方英文名稱從Turkey更改為Türkiye。土方也要求在各種活動和通信中，包括在與其他國家、國際機構和組織的正式關係中使用新國名。　　

他認為新名字「Türkiye」能「以最佳方式代表土耳其民族的文化、文明和價值觀」。土耳其總統府通訊局局長阿爾頓表示，更改英語國名是土耳其政府為加強國家品牌推廣採取的重要步驟。　　

據悉，Türkiye是Turkey對應的土耳其語。據說他們這麼做，是為了避免聯想，因為Turkey在英文中，還有火雞的意思。甚至在劍橋詞典中被定義為「嚴重失敗的東西」或「愚蠢的人」。　　

英國外交政策研究所研究員塞利姆·科魯說：「與火雞的聯繫確實讓厄多安政府感到惱火。鑒於政府對國家形象的敏感性以及對民族主義言論的喜愛，這並不奇怪。」《英國周刊》認為，這是土耳其的品牌重塑，土耳其政府將放棄已經使用了100年的英文名稱。此舉也意在「緩解以英語為主的外交格局」。　　

目前聯合國方面尚未回應。此前有媒體認為，土耳其的改名要求也許不會一帆風順，因為英語裡沒有拉丁字母，這會給相關國際機構更改註册名稱帶來困難。

聯合國 英國 字母

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