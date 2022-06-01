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老公回家不說話、誇鄰居老婆漂亮 越南議員：都算家暴

中央社／金邊1日專電

越南國會近日就家庭暴力防治法修訂草案進行討論，隆安省國會代表團議員潘氏美容認為，老公下班回家不太說話或一直誇獎鄰居老婆漂亮、周到，這些表現造成另一半精神壓力也是家暴

越南民智報（Dantri）報導，越南國會5月31日分組針對家庭暴力防治法修訂草案進行討論。隆安省（Long An）國會代表團議員潘氏美容（Phan Thi My Dung）在討論中做上述表示，引發越南民眾討論。

潘氏美容認為，有些家暴行為是明顯且可辨別的，也有一些行為不被認為是家庭暴力，卻造成心理和精神危害，也是暴力的一種表現。特別是在「家醜不外揚」的越南文化思維下，很多暴力被合理化與隱忍。

她舉例說：「老公下班回家一直沉默不語，沒說什麼，或者一直誇獎鄰居漂亮、周到；此外，遷怒老婆的「恨魚剁砧」（意即討厭魚卻剁砧發洩）行為與無端生悶氣等，也是家暴行為，導致個人心理受到影響。

潘氏美容表示，為了讓家庭暴力防治法發揮作用，解決措施就是透過分享和輔導機制來緩解心理壓力。家裡有心理和精神困擾的人，要能夠獲取相關社會或醫療資源，如果是老人，可以與老人協會分享。

在這次家庭暴力防治法修訂草案中，被列為家庭暴力的行為還有強迫老婆或老公懷孕、墮胎和胎兒性別篩選。胡志明市國會代表團議員文氏白雪（Van Thi Bach Tuyet）認為，男性也可能是家暴受害者，但用詞必須精確。

文氏白雪說，事實上也有可能存在老公不想生育但被老婆強迫的情況。只是男性並不會懷孕，因此她建議，若要將「強迫老婆或老公懷孕、墮胎」的行為定義為家庭暴力，用詞應該要清楚、精確。

越南國會議員對家庭暴力防治法修訂草案的建議引起網友討論。網友范勳（Pham Huan）表示，老婆不想打扮、妝點自己，只要嫁了就不再理會老公的感受；讚美鄰居老婆漂亮是否會讓自己老婆擁有改變動力？

網友河黃（Ha Hoang）認同老公誇獎鄰居老婆漂亮是家暴，但他也留言反問：「如果自己的老婆一直誇獎別人老公賺錢比自己老公多，這樣的表現也要列為家暴才算公平。」

越南 家暴 墮胎

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